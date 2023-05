Grüngürtel Monte Schlacko nach Grilltagen erneut zugemüllt

Hinterlassener Müll liegt am Dienstag nach den ersten langen Grilltagen 2023 verstreut im Grüngürtel Monte Schlacko in Bochum-Wattenscheid herum.

Bochum-Wattenscheid. Spaziergänger kritisieren Abfall auf Wiesen im Naherholungsgebiet Monte Schlacko in Bochum-Wattenscheid. SPD und Grüne bisher gegen Grillverbot.

Nach schönen Grilltagen hinterlassen viele Besucher einfach ihren Abfall auf dem Monte Schlacko in Wattenscheid – und der Grüngürtel ist dann zugemüllt und muss von öffentlich bezahlten Kräften gereinigt werden. So auch nach diesem ersten Wochenende zum 1. Mai, als Tag der Arbeit bekannt.

Grüngürtel in Wattenscheid wird nach Grilltagen zugemüllt

Es geht hier trotz aller Gegenmaßnahmen wohl so weiter wie in den Vorjahren. Vor allem nach sonnigen Wochenenden liegt in dem Wattenscheider Naherholungsgebiet Monte Schlacko viel Müll in der Landschaft. Nicht nur auf Wiesen und Gehwegen, auch um die Abfallbehälter herum. Ein Problem seit Jahren. Ein Grillverbot lehnten bisher SPD und Grüne hier ab, ähnlich wie am „Hotspot“ Ümminger See in Bochum-Langendreer

Vier gelbe Mülltonnen für insgesamt 8000 Euro ließ die Bezirksvertretung Wattenscheid im Bereich Monte Schlacko aufstellen - sie sind demoliert oder unzureichend ausgelegt. Foto: MM

Zur Müllentsorgung gibt es Appelle auch in nichtdeutscher Ansprache, die aber offenbar weiterhin nicht gehört oder verstanden werden. Teilweise wird auch mit dem Auto samt Grill, Zubehör und Essen auf diese Erhöhung hinaufgefahren und abgeladen, obwohl das dort ja verboten ist. Und der Müll landet häufig anschließend auf den Wiesen. Obwohl die Stadt Bochum ja extra neue Abfallbehälter aufgestellt hat.

Kritik reißt in Wattenscheid nicht ab

Kritik kommt weiterhin auch von Anwohner M. (er will seinen vollständigen Namen aus Sorge für Repressalien nicht nennen), er geht hier regelmäßig spazieren. „Es hat sich ja in dieser Hinsicht leider nichts getan.“ Es gehe offenbar nach der Coronapause weiter wie bisher: Viel Müll liege dann nach den privaten Grillfeiern auf dem Monte Schlacko-Gelände herum. „Das muss doch nicht sein in so einem schönen Naherholungsgebiet. Und das schon seit Jahren.“

Tenor der Kritik: Fürs Aufräume seien in der Sichtweise dieser Besuchergruppen ganz offenbar dann andere zuständig; die Stadt Bochum müsse dagegen viel mehr tun und die Kosten fürs Mülleinsammeln nicht der Allgemeinheit überlassen. Kontrollen werden gefordert.

