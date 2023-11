Großes Benefizkonzert hilft wieder Grundschulen in Bochum

Auch Christiane Linke (Sopran) singt wieder in der Propsteikirche in Bochum-Wattenscheid - der Erlös des Lions-Benefizkonzertes geht erneut an Grundschulen vor Ort. So kamen schon viele zehntausend Euro zusammen.

Bochum-Wattenscheid. Der Lions Club Wattenscheid lädt erneut zum hochkarätig besetzten Benefizkonzert in der Propsteikirche Wattenscheid. Das Geld hilft Grundschulen.

Es geht dabei nicht nur um die Einstimmung auf das Weihnachtsfest 2023, sondern besonders auch darum, mit dem Konzerterlös erneut Grundschulen in Bochum-Wattenscheid zu fördern. Denn da ist Hilfe weiterhin dringend nötig, weil schon seit Jahren Geld an öffentlichen Bildungseinrichtungen fehlt, um einen zielführenden Unterricht sicherzustellen.

Unterstützung wichtig für Grundschulen in Bochum

Der Lions Club Wattenscheid veranstaltet deshalb am Sonntag, 17. Dezember, zum 15. Mal sein großes Benefiz-Weihnachtskonzert in der Propsteikirche St. Gertrud von Brabant in Wattenscheid. Von Startenor Stefan Lex über Sigrid Althoff (Klavier) bis Christiane Linke (Sopran) sind wieder viele einzigartige Musiker dabei, so auch das Vokalensemble Lex und „Der Chor“.

Platz ist in der Kirche für rund 300 Gäste, mehr als 180 Plätze sind bereits vergeben. In den Vorjahren war dieses Lions-Konzert für den guten Zweck in Wattenscheid-City stets ausverkauft und hat den zahlreichen Besuchern in der Propsteikirche einen Hörgenuss ganz besonderer Art geboten.

Vorverkauf läuft in Wattenscheid

Vorverkaufsstelle ist das Derpart-Reisebüro am August-Bebel-Platz 2 in Wattenscheid-Mitte, „auch dort gibt es die Programmhefte. Unsere Gäste können zum Jubiläumskonzert wie immer hochkarätige Darbietungen erwarten“, betont Lions-Sprecher Rolf Schüth.

Der Erlös ist stets für drei Wattenscheider Grundschulen (Günnigfeld, Regenbogenschule in Höntop und Gertrudisschule in Wattenscheid-Mitte), um gegen Defizite in der Schulausbildung beizutragen, da es oftmals an den Voraussetzungen für einen guten Unterricht fehlt. Der Eintrittspreis beträgt 20 Euro.

