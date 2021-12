Pfarrer Christian Meier hofft in Bochum-Günnigfeld nicht erst zu Weihnachten auf eine Verbesserung der Corona-Lage.

Pandemie Gottesdienste in Wattenscheid diesmal nur nach Anmeldung

Wattenscheid. In der Evangelischen Kirchengemeinde Wattenscheid gelten strenge Regelungen zu Heiligabend. Das Presbyterium schränkt die Besucherzahlen ein.

Wie in anderen Teilen des öffentlichen Lebens muss auch in der Evangelischen Kirchengemeinde Wattenscheid zu Weihnachten auf die Zwänge der Corona-Pandemie reagiert werden.

„Gottesdienste am 4. Advent, am 1. und 2. Weihnachtstag und zum Jahreswechsel können aber nach jetzigem Stand unter den bekannten 3G-Regeln wie zuletzt eingeübt stattfinden“, teilt Pfarrer Christian Meier für das Presbyterium, das Leitungsorgan der Gemeinde, mit.

Sonderregeln gelten allerdings für Heiligabend: „Wegen der zu erwartenden größeren Zahl von Besucherinnen und Besuchern gilt für die Gottesdienste am Nachmittag und frühen Abend für alle Personen ab 16 Jahren die 2G-Regel.“ Kinder und Jugendliche sind bis zu einem Alter von 15 Jahren nach der Coronaschutzverordnung immunisierten Personen gleichgestellt, sie haben also Zugang. Für alle gilt eine Maskenpflicht.

Bochumer Schutzverordnung gilt nur bis 21.12.

„Uns ist allerdings aufgefallen, dass die Coronaschutzverordnung nur bis zum 21. Dezember gültig ist“, ergänzt Pfarrer Meier. „Es könnte also sein, dass für ungeimpfte Schulkinder in den Ferien für den Zutritt noch ein Test vorgeschrieben wird.“

„Wir müssen auch darauf hinweisen, dass die Besucherzahl in den Kirchen eingeschränkt ist. Um möglichst niemanden an Heiligabend an der Kirchentür abweisen zu müssen, sind darum Anmeldungen erforderlich.“

Auf der Homepage der Gemeinde www.e-ki-wa.de steht dazu unter der Rubrik „Gottesdienste“ eine Anleitung für die Online-Anmeldung. Hier findet sich auch die Aufstellung der fünfzehn Gottesdienste an Heiligabend. Nur wer keine Möglichkeit hat, sich auf dem digitalen Weg anzumelden, kann stattdessen auch im Gemeindebüro anrufen (02327/82 34 8).

Nicht angemeldete Personen können nicht an den Gottesdiensten teilnehmen. „Wir bitten um Verständnis“, so Pfarrer Meier, „und hoffen, verantwortlich schöne Gottesdienste zum Weihnachtsfest feiern zu können“.

