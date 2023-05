Erwachsene und Kinder haben beim Aktionstag zum Start der Gesundheitswochen verschiedene Sportarten, hier Zumba des TV Wattenscheid 01, im Friedenspark in Bochum-Wattenscheid probiert.

Vorbeugung Gesundheitswochen bieten Bewegung für alle in Wattenscheid

Wattenscheid. Vorträge, Kurse und Mitmachaktionen bieten die Wattenscheider Gesundheitswochen noch bis Ende Mai. Genutzt wird dazu vor allem der Friedenspark.

„WAT’n gesunder Ort!” ist das Motto der inzwischen schon 6. Wattenscheider Gesundheitswochen. Noch bis Ende Mai werden kostenlos vielfältige Mitmach-Aktionen u.a. von Vereinen, Institutionen und private Personen angeboten, Gesundheitsförderung und Prävention in der Bewohnerschaft sollen so verankert werden.

Aus der Übersicht: Chefärzte des Martin Luther-Krankenhauses, Dr. med. Thomas Breuer und Bernd Bolik, führen am Montag, 15. Mai, von 15 bis 16 Uhr, durch den Vortrag „Der gesunde Magen und Darm“ im Haus C, Voedestraße 79, Veranstaltungssaal.

Natursport im Park steigt wieder im Friedenspark am Ehrenmal Montag, 15. Mai, von 17 bis 19 Uhr, für Kinder und Jugendliche, die sich draußen in der Natur bewegen wollen. Gleichzeitig läuft „Rhythmus und Bewegung“, um mit der Koordination von Bewegung zu Rhythmen, Klängen, Musik und Frequenzen die Entfaltung des Selbstbewusstseins zu stärken.

Schnuppertraining und Mitmachangebote

„Glücklicher, gesünder und länger leben - Wie Sie mit minimalen Änderungen des Lebensstils Ihre Lebenserwartung steigern“, lockt am Dienstag, 16. Mai, von 18.30 bis 19.30 Uhr, in die Praxis Falk Guddat, Westenfelder Straße 9, Anmeldung unter info@reha-arzt.de

Die diesjährige Gesundheitsmesse auf dem Alten Markt in Wattenscheid am Mittwoch, 17. Mai, von 10 bis 14 Uhr, gibt an Info-Ständen der Gesundheitsdienstleister zahlreiche Möglichkeiten über Angebote wie Rollatortraining, Hör- oder Sehtests.

Im Park am Ehrenmal ist „Parkour“ das Thema am Freitag, 19. Mai, von 16.30 bis 18 Uhr. „Spiel, Sport & Spaß + Fit bleiben“ heißt es auch am Dienstag, 16. Mai, ab 17 Uhr im Park, mit zwei parallelen Bewegungsangeboten, nämlich Toben für Kinder und Körpertraining für die Eltern. Anmeldung erforderlich: info@fit-in-wat.de

Die Nachbarschaft an der Westenfelder Straße 48-52 bepflanzt am 20. Mai die Baumscheiben vor ihren Häuser und lässt so kleine grüne Inseln entstehen.

Details zum Programm unter https://www.wat-bewegen.de/gesundheitswochen-2023/

