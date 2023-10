Gespanntes Warten: Brunnen Bebel-Platz soll wieder sprudeln

Bochum-Wattenscheid. Seit 2019 steht dieser einst prägende Brunnen am Eingangstor zur Wattenscheider Innenstadt still. Bald soll er wieder sprudeln - nicht billig.

Die Sanierungskosten für den Brunnen am August-Bebel-Platz in Wattenscheid belaufen sich laut Stadt Bochum auf voraussichtlich rund 470.000 Euro. Die Brunnensanierung ist laut Stadt Bochum nächste Woche abgeschlossen.

Schon im Sommer 2023 sollte der defekte Brunnen eigentlich endlich wieder in Betrieb gehen. Das hatten einige Wattenscheider Politiker stets betont und kritische Nachfragen dazu abgestempelt. Jetzt ist mittlerweile Herbst 2023, meistens angesichts der Witterung keine Zeit, um gemütlich am Brunnen zu sitzen.

Aber nun soll es bald endlich vorbei sein mit der Brunnenreparatur. Sogar von einem Abriss ist mal die Rede gewesen. Vielen Wattenscheidern war der Wasserlauf in diesem Betonbrunnen, von einem Künstler gestaltet, allerdings ein vertrautes Geräusch und ein vertrauter Anblick über Jahrzehnte – sie waren gegen einen Abbruch. Also Erhalt mit Neuerungen statt.

Über Jahre hat sich allerdings nach Stilllegung dieses eigentlich optisch eher schlichten Brunnens gar nichts getan. Selbst die Wasserzufuhr über die Säulentrichter war letztlich schief und kaputt. Die Idee des Künstlers, einen auch über mehrere Betonbecken und Wasserabläufe erzeugten Eindruck zu ermitteln, wurde nicht immer erkannt. Einen Bauzaun hat die Stadt Bochum dann schließlich aufgestellt, nachdem das Wasser nicht mehr lief - gegen die Vermüllung der trockenen Anlage und die feuchte Trinkerszene drumherum.

An der defekten Brunnentechnik wurde lange herumgewerkelt.„Nun zeichnet sich offenbar ein Ende des optischen Schreckens ab“, sagt Martin Wolf (56), der regelmäßig mit Bus und Bahn an diesem öden ÖPNV-Umsteigepunkt – der zweitgrößte nach Bochum-Hauptbahnhof – unterwegs ist. „Zweckmäßig, aber nicht gerade schön hier vom Umfeld her.“

Bochums Stadtsprecher Peter van Dyk erklärt auf Nachfrage dieser Redaktion: „Die Sanierungsarbeiten am Brunnen August-Bebel-Platz sollen bis zum 20. Oktober 2023 abgeschlossen werden.“ Ob der Brunnen dann auch sprudeln wird?Und er sagt außerdem: „Leider kam es zu Verzögerungen, so dass die Baustelle nicht im Sommer fertiggestellt werden konnte. Die Gründe dafür liegen darin, dass neben der aufwändigen Sanierung und langen Lieferzeiten von Komponenten zusätzliche Leistungen erforderlich wurden.“Erst nach Demontage der vorhandenen Technik seien marode Leitungen ersichtlich geworden, „die ebenfalls ausgetauscht und nachbeauftragt werden mussten. Auch die regnerische Witterung im Sommer hat dazu beigetragen, dass sich der Bauablauf weiter verzögerte“.

Nach drei Ausschreibungen hatte die Stadt Bochum dann im Herbst 2022 endlich eine Firma zur Reparatur der Brunnentechnik gefunden. Es geht mit dem Brunnen am August-Bebel-Platz jetzt also ganz offenbar bergauf, er wurde 1967 von der damals noch selbstständigen Stadt Wattenscheid nach einem Entwurf des mittlerweile verstorbenen Wolfsburger Künstlers Peter Szaif errichtet.

Insgesamt soll der August-Bebel-Platz attraktiver gestaltet werden im Zuge des ISEK-Förderprogramms „Soziale Stadt Wattenscheid – WAT bewegen“. Dazu gehören neben dem Brunnen auch weitere Maßnahmen in diesem Bereich – von mehr Grün und Sitzbänken bis zur autofreien Umgestaltung ab etwa 2026.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden!

Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten.