Gemeinsam für ein Leuchten in der WAT-City

Was immer in diesem Jahr unter den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie überhaupt geht, fällt positiv auf. So ist rund um den Alten Markt und entlang der Fußgängerzone bis zum August-Bebel-Platz in einer gemeinsamen Aktion ein bisschen vorweihnachtliche Atmosphäre eingezogen. Leuchtgirlanden und großer, goldener Schmuck, bereitgestellt von der Werbegemeinschaft Wattenscheid, dem ILG-Centermanagementn für das Gertrudiscenter und der SG Wattenscheid 09, setzen ein Zeichen.

Die Girlanden in den Platanen am Saarlandbrunnen und an der Hochstraße sollen „mitwachsen“, so blickt jedenfalls Sabine Theis für die Werbegemeinschaft nach vorn, „und dann zu Anlässen wie dem Weinfest oder anderen Aktionen eingesetzt werden“. In den nächsten Tagen schmücken die Kinder aus Wattenscheider Kitas noch einige der insgesamt rund 60 Tannenbäume in der Einkaufsstraße.