Gemeinden schrumpfen

Der Evangelische Kirchenkreis Gelsenkirchen und Wattenscheid umfasst geografisch das Stadtgebiet Gelsenkirchen und vier Ortsteile in Wattenscheid. Von seinen neun Kirchengemeinden hat die kleinste 2172, die größte 14.952 Gemeindeglieder. Insgesamt sind es 83.649 Gemeindeglieder (Stand 31.12.17), listet das Büro des Superintendenten Heiner Montanus auf.

Die Hälfte der über 80-jährigen in diesem Bereich ist demnach evangelisch. Bei den unter 12-Jährigen sind es unter 20 Prozent. Das bedeutet: In absehbarer Zeit wird die Evangelische Kirche in Wattenscheid und Gelsenkirchen eine Minderheitenreligion sein. Die stetig sinkende Zahl der Gemeindeglieder ist in erster Linie demografisch bedingt: Es sterben mehr Evangelische als geboren und auch getauft werden. Es ziehen mehr Evangelische weg als kommen. Diese beiden Faktoren machen zusammen 84 Prozent der Gemeindegliederverluste aus, Austritte dagegen etwa 16 Prozent.