Auftakt für die Gottesdienstreihe soll in St. Johannes an der Kemnastraße sein.

Nachbarn Gemeinden in Bochum arbeiten an der „Baustelle Ökumene“

Leithe. Im Wechsel beginnen ökumenische Sonntags-Gottesdienste in der Kreuzkirche und in St. Johannes in Leithe. Das offene Konzept soll ausgebaut werden.

Die Zusammenarbeit unter den Nachbarn soll wachsen. Die evangelische Gemeinde an der Kreuzkirche und die katholische an St. Johannes nehmen gemeinsam die Arbeit an einer Baustelle auf. Am Sonntag, 5. Februar, beginnt in St. Johannes, Kemnastraße, um 11.15 Uhr der erste gemeinsame ökumenische Sonntags-Gottesdienst im Stadtteil. Passend dazu wird vor dem Altar des katholischen Gotteshauses eine Baustelle „aufgebaut“.

Das Vorbereitungsteam aus den Gemeinden hat einen ersten ökumenischen Gottesdienst erarbeitet. Die ganze Gottesdienstreihe für dieses Jahr steht unter dem Motto: „Under construction“, „weil alles eben noch im Fluss, in Arbeit ist“, berichten Pfarrerin Monika Vogt und Gemeindereferentin Anke Wolf, die die Reihe begleiten.

Monika Vogt, Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde Wattenscheid. Foto: Stefan Kober

„Soll heißen: Wir bauen an den Gottesdiensten weiter - und das wollen wir mit allen Interessierten aus den beiden Gemeinden tun. Wir laden ein, am Sonntag zum Gottesdienst zu kommen und an dem Konzept mitzubauen.“ Mit der Baustelle zu Beginn soll ein Zeichen gesetzt werden, dass gemeinsam an einer Kirche gebaut werde, die sich ökumenisch aufstelle.

Das biete sich unter den Nachbarn geradezu an, sind doch die Ortskirchen tatsächlich in Sichtweite voneinander. Die Idee für die Reihe stamme auch aus den Gemeinden. „Die christliche Kirche der Zukunft wird und kann nur ökumenisch sein“, betonen die Sprecherinnen.

Jeweils am ersten Sonntagder geraden Monate

Die weiteren Sonntagsgottesdienste folgen dann immer am ersten Sonntag in jedem geraden Monat dieses Jahres, also am 2. April, dann am 4. Juni, am 6. August, 1. Oktober und 3. Dezember, immer um 11.15 Uhr und im Wechsel zwischen den Kirchen St. Johannes und Kreuzkirche. Sie sind in den regulären Predigtplan aufgenommen.

Anna Wolf, Gemeindereferentin der Leither katholischen Gemeinde in der Pfarrei St. Gertrud. Foto: Bastian Haumann

Es gibt schon seit vielen Jahren ökumenische Schulgottesdienste in Leithe, es gab den ökumenischen Gottesdienst zum 100-jährigen Bestehen von Rot-Weiß Leithe auf dem Fußballplatz an der Lohrheidestraße. Gerade im vergangenen Jahr gab es nach Ende der Schutzbestimmungen aus der Corona-Pandemie auch schon ökumenische Advent-Andachten, auch einen ökumenischen Stationenweg und schließlich das ökumenische Singen am Lagerfeuer.

Die evangelische Kirche Leithe an der Gelsenkirchener Straße. Foto: Olaf Ziegler / Archiv FUNKE Foto Services

