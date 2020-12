In einem besonderen Jahr, und das im doppelten Sinne, will der Lions Club Wattenscheid ein Zeichen setzen. Unter Corona -Beschränkungen sind viele der gewohnten Feierlichkeiten und Aktivitäten nicht möglich, aber zum „runden“ 50-jährigen Bestehen 2020 zeigt das Hilfswerk , dass die tatkräftige Unterstützung weitergeht. Geförder t werden drei Wattenscheider Grundschulen und das landesweite Schülerstipendium „ Ruhrtalent e“ der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen.

Je 3000 Euro bekommen die Gertrudisschule in der Wattenscheider Innenstadt, die OGS in Günnigfeld und die Regenbogenschule in Höntrop. Dankbar erzählt Tanja Knopp, Leiterin der Gertrudisschule: „Damit können wir unsere Kurse zur Sprachförderung fortsetzen“. Denn diese zählen zu den Aktivitäten, für deren Finanzierung die Schulen auf die Hilfe von Sponsoren angewiesen sind, da sie über den Rahmen des Üblichen im Schulalltag hinausgehen. Was die Lions in Wattenscheid wissen und seit 2002 mit insgesamt knapp 180.000 Euro an den drei Wattenscheider Einrichtungen gefördert haben . Diese drei Schulen haben aus Sicht der Lions einen besonderen Bedarf. Unterstützt werden aber auch noch andere Einrichtungen.

Förderung für Schwächere

Knopp beschreibt weiter „Der Club Wattenscheid unterstützt uns seit vielen Jahren so zuverlässig und großzügig. Dank der Spenden sind wir in der Lage, unseren Schülerinnen und Schülerinnen wichtige zusätzliche Lernmaterialien zur Verfügung stellen zu können .“ Dazu zählt unter anderem auch der herkunftssprachliche Unterricht in türkischer und in arabischer Sprache, der zum Profil an der Schule an der Vorstadtstraße gehört.

Iris Vahrenbrink, Leiterin der Regenbogeschule im Preins Feld, schildert „Durch Spenden des Lions-Club sind wir seit 2003 in der Lage, weitere Förderstunden anzubieten , in denen schwächere Schülerinnen und Schüler in Kleingruppen Hilfen erhalten können. Viele Kinder mit Förderschulbedarf können an der Regenbogenschule bleiben und lernen gemeinsam mit ihren Klassenkameraden. Dabei arbeiten die Lehrerinnen und Lehrer im Team zusammen mit einer Sonderpädagogin und einer Diplom Sozialpädagogin.“

Integration über Kleingruppen

Die Schule bietet deshalb spezielle Stunden an, in denen Kinder mit Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) oder Dyskalkulie gezielt Hilfen erhalten . „Kindern mit Migrationshintergrund erleichtern wir die Eingliederung , indem sie in Kleingruppen an Integrationshilfestunden teilnehmen“, berichtet sie weiter. „In diesen Stunden steht speziell die deutsche Sprache im Mittelpunkt.“

Thomas Dresler, Leiter der Grundschule an der Marktstraße, beschreibt das Programm in Günnigfeld. „Wir setzen die Vielfalt an Professionen, Kompetenzen und Stärken unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein, um die Kinder in ihrer persönlichen Entwicklung zu stärken.“

Unterstützung sichert ein ganzes Jahr

Daher setzt die Einrichtung auf eine individuelle Förderdiagnostik und Förderpläne , jahrgangsübergreifenden Unterricht, offene Arbeitsformen wie Wochenpläne, Hausaufgabenpläne, Kleingruppenförderung und verschiedene Arbeitsgemeinschaften .

Lions Clubs Melvin Jones , Geschäftsmann aus Chicago, gilt als Gründer der Lions Clubs. Seit 1917 ist gemeinnützige Arbeit einer der wichtigsten Grundsätze der Vereinigung. Sie ist weltweit aktiv vor allem in der Hilfe für Blinde und für Sehbehinderte aktiv, unter anderem mit dem Projekt „Sight First“. Außerdem engagieren sich Lions weltweit für die Jugendförderung, den Umweltschutz, die Arbeit mit Behinderten – speziell Gehörlosen – und leisten Katastrophenhilfe. Inzwischen hat der Lions Club International etwa 1,3 Millionen Mitglieder , die in rund 45.000 Clubs in etwa 200 Ländern und Regionen aktiv sind.

In den 50 Jahren seit der Gründung haben die Lions Wattenscheid insgesamt bereits gut 800.000 Euro an Spenden auf dem sozialen Sektor aufgebracht .

Im Jubiläumsjahr ist nun auch das Programm „Ruhrtalente“ dazu gekommen , „denn das passt von seiner Ausrichtung genau für die Lions“, kommentiert Rolf Schüth für den Club bei der Übergabe. In dem Gebäude, das ursprünglich die Verwaltung der Gelsenkirchener Guss-Stahlwerke war, werden Talente ab der achten Klasse gefördert. Sie stammen vielfach aus schwierigen Verhältnissen und hätten ohne die Förderung kaum Chancen auf ein Studium. Für 12.000 Euro der Wattenscheider Lions können acht begabte Schüler für ein Jahr unterstützt werden.

