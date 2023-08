Gefährlicher Engpass: Laterne und Verteilerkasten auf Fußweg

Laterne und Verteilerkasten engen den Fußweg am Ginsterweg in Wattenscheid-Höntrop gefährlich ein.

Wattenscheid-Höntrop. Mitten auf dem engen Gehweg am Ginsterweg in Wattenscheid stehen eine Laterne und ein Verteilerkasten - eine gefährliche Stelle für Fußgänger.

Mittig auf dem Gehweg stehen eine Laterne und daneben ein Verteilerkasten am Ginsterweg in Höhe des Penny-Marktes in Wattenscheid-Höntrop. Es wird sehr eng, wenn man an dieser Stelle vorbeikommen will.

Das sorgt für Kritik, auch bei der Wattenscheider Bezirksfraktion UWG: Freie Bürger, deren Vorsitzender Hans-Josef Winkler erklärt: „Die Verengung des Gehwegs bremst die Fußgänger hier aus, schickt sie auf einen äußerst gefährlichen Parcours, schließlich müssen sie kurzzeitig auf die Straße wechseln.“ Das sei ein Problem besonders für Gehbehinderte, Kinderwagen- oder Rollatorenfahrer.

UWG-Anfrage an die Stadtverwaltung Bochum

Die Stadt Bochum müsse hier handeln und eine Lösung finden. „Wir haben dazu eine entsprechende Anfrage in den Bezirk eingebracht und möchten wissen, warum das so ist. Und ob es möglich ist, den Verteilerkasten und die Laterne zu versetzen, um so mehr Platz für Fußgänger zu schaffen.“ Die Frage sei auch, wann dies umgesetzt werden könne.

Und falls nicht, stelle sich die Frage, ob der Gehweg am Ginsterweg an dieser Stelle verbreitert werden könne, damit auch mobilitätseingeschränkte Personen diesen neuralgischen Punkt passieren können. Eine konkrete Antwort der Bochumer Stadtverwaltung erwartet die Fraktion bis zur Bezirksvertretungs-Sitzung in Wattenscheid am 19. September.

Lösung gefordert

Fraktionsvorsitzender Hans-Josef Winkler erklärt an die Adresse der Bochumer Stadtverwaltung gerichtet: „Für sinnlos errichtete Bauten auf Gehwegen haben wir kein Verständnis. Deswegen geben wir auch den Bürgern Recht, die sich zu diesen Zustand in Höntrop einzig mit einem Kopfschütteln äußern.“

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wattenscheid