Gänsereiter-Reitplatz

Reitplatz des Gänsereiterclubs Sevinghausen bleibt übrigens auch in dieser Session die Fläche Auf dem Esch. Zuvor wurde neben der Halle am Hellweg geritten, davor fand der Traditionswettkampf am Rosenmontag auf dem Gelände „Kümmel Kopp“ statt. Im Jahr 1976 wurde einmal auf dem ehemaligen Sportplatz Westenfeld an der Kantstraße geritten.

Zuvor diente der Grüggelshof am Sevinghauser Weg (jetzt Montanbüro) als Reitplatz.