Verkehrsunfall Fußgängerin in Bochum angefahren: 58-Jährige schwer verletzt

Höntrop. Bei einem Unfall in Bochum-Höntrop ist eine Fußgängerin schwer verletzt worden. Sie wurde angefahren, als sie eine Straße überquerte.

Eine 58 Jahre alte Bochumerin ist bei einem Verkehrsunfall in Höntrop schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, überquerte die Frau am Mittwochmittag die Höntroper Straße, als sie von einem Auto erfasst wurde. Am Steuer saß demnach ein 52-jähriger Mann aus Bochum, der von einem Supermarktparkplatz nach links auf die Höntroper Straße abbog.

Warum genau es zur Kollision kam, sei bislang ungeklärt, so die Polizei. Das Verkehrskommissariat ermittelt. Die 58-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht.

