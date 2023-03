Foto-Fahndung nach Einbruch in Bochum: Zwei Frauen gesucht

Bochum-Leithe. Nach einem Einbruch in eine Wohnung in Bochum-Leithe sucht die Polizei nach zwei verdächtigen Frauen. Fotos der beiden Frauen sind im Text.

Die Polizei sucht mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach zwei Frauen, die bereits am 28. Dezember 2022 zwischen 15.50 und 16.30 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Leithe eingebrochen sein sollen.

Nach Angaben der Polizei drangen Einbrecher an der Langen Straße in die Wohnung ein und nahmen Schmuck und Bargeld mit. Mit richterlichem Beschluss sind nun Fotos der Tatverdächtigen veröffentlicht worden.

Die Polizei beschreibt sie so: Eine Frau soll schlank gewesen sein und eine dunkelblaue Daunenjacke bis zum Oberschenkel mit Fellkragen sowie eine rotbraune Wollmütze, blaue Jeans, weiße Sneaker, eine Handtasche und eine OP-Maske getragen haben.

Die Polizei fragt: Wer kennt diese Frauen? Foto: Polizei

Auch die zweite Frau wird als schlank beschrieben. Sie soll eine dunkelblaue Daunenjacke bis zum Knie mit Kapuze und Fellkragen getragen haben; außerdem einen Mund-Nasen-Schutz, blaue Jeans, weiße Sneaker und eine Umhängetasche.

Die Polizei fragt: Wer kennt diese Frauen? Foto: Polizei

Das Kriminalkommissariat 13 bittet unter 0234/ 909 41 35 oder -44 41 (Kriminalwache) um Hinweise.

