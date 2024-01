Feuer in Bochum: Person aus brennender Wohnung gerettet

Einsatz für die Bochumer Feuerwehr: In Wattenscheid hat es in einem Mehrfamilienhaus an der Marienstraße gebrannt (Symbolbild).

Bochum. Die Bochumer Feuerwehr hat in Wattenscheid eine Person aus einer brennenden Wohnung gerettet. Insgesamt 45 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Einsatz für die Bochumer Feuerwehr: Bei einem Brand an der Marienstraße im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Wattenscheid haben die Einsatzkräfte eine Person aus einer brennenden Wohnung gerettet. Der Bewohner wurde erst durch den Rettungsdienst versorgt und dann in ein Krankenhaus eingeliefert. Verletzt wurde der Mann laut Polizei Bochum nicht.

Brand in Bochum: Ein Bewohner noch in der Wohnung

Um 6.26 Uhr ging bei der Leitstelle der Feuerwehr ein Anruf ein. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, nahm sie deutlichen Brandgeruch im Treppenhaus wahr. „Ein Bewohner befand sich zu diesem Zeitpunkt noch in der Brandwohnung“, teilt die Feuerwehr Bochum mit. „Er wurde durch einen Trupp unter Atemschutz aus den verqualmten Räumen gerettet.“

Im Anschluss wurden die Wohnung und das Treppenhaus mit einem Hochleistungslüfter gelüftet. 45 Einsatzkräfte waren vor Ort. Bei der Brandursache geht die Bochumer Polizei von einem Unfall aus. Einen technischen Defekt habe es nicht gegeben. (ck/lw)

