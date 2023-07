Evangelische Kirche: Neue Kita entsteht an der Emilstraße

Die Gebäude der Evangelischen Kirche an der Emilstraße in Wattenscheid-Höntrop werden abgerissen. Hier soll eine Sechs-Gruppen-Kita entstehen.

Bochum-Höntrop. Nach dem Abriss der Gebäude wird der Bereich in Bochum-Höntrop für eine Kita umgestaltet. Die Gespräche mit Investor sind auf der Zielgeraden.

Das Gelände der Evangelischen Kirchengemeinde an der Emilstraße in Höntrop mit Gemeindehaus und Jugendzentrum sowie der Drei-Gruppen-Kita steht vor einem großen Umbruch. Nach dem Abriss der Gebäude soll die Fläche für eine moderne Sechs-Gruppen-Kita genutzt werden.

Neugestaltung des Geländes Emilstraße

Schon seit dem Jahreswechsel findet im Jugendheim in der Emilstraße endgültig keine Gemeindearbeit mehr statt. Am Freitag, 18. August, wird die Evangelische Kirchengemeinde Wattenscheid mit einer großen Party von dem Gebäude Abschied nehmen. „So viele Erinnerungen sind mit diesem Ort mitten in Höntrop verbunden“, erklärt Pfarrer Uwe Gerstenkorn.

Evangelische Gemeinde Wattenscheid nimmt Abschied

„Seit der Einweihung 1959 fand hier für Jung und Alt ganz viel Gemeindeleben statt: die Aufführung des Krippenspiels im großen Saal an Heiligabend, die Disco der Evangelischen Jugend unten im Keller und die Gesprächsrunde im Dachgeschoss. Die einen erinnern sich noch gut ans Gemeindecafé, für andere war es der Ort für den ersten Kuss.“ Wie in früheren Jahren bei der Ü-30-Party oder beim Public Viewing bei der Weltmeisterschaft wird der große Saal bei der Abschiedsparty zum Ort für Tanz und Musik. Es gibt eine Bar, ein Mitbring-Büfett (Finger-Food) und eine Wurst vom Grill. Beim Fest zugegen sind auch viele Traditionsvereine aus Höntrop, wie Gänsereiterclub, Kolpingspielschar und Freiwillige Feuerwehr.

So sah es hier früher mal aus mit dem Gebäudekomplex der Evangelischen Kirche an der Emilstraße in Wattenscheid-Höntrop - 1959 eingeweiht. Foto: EVK

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf im Gemeindebüro (Tel. 02327 / 82348). Für eine kleine Foto-Ausstellung sammelt Pfarrer Gerstenkorn Fotos von früheren Feiern und Veranstaltungen (per Post: Höntroper Straße 8, 44869 Bochum, oder per Mail: uwe.gerstenkorn@ekvw.de).

Sechs-Gruppen-Kita geplant an der Emilstraße in Höntrop

Für den Standort an der Emilstraße ist der Neubau einer Kindertageseinrichtung geplant. Dafür laufen zur Zeit Gespräche mit einem Investor, das ist Pro Secur aus Köln. „Ein solches Bauprojekt erfordert viele Absprachen“, betont Pfarrer Gerstenkorn.

„Der Finanzrahmen für die Kindergartenarbeit, den das Land NRW steckt, muss dabei genauso berücksichtigt werden wie die Auflagen für das Gebäudekonzept. Erst wenn alles zusammenpasst, kann das Projekt wirklich realisiert werden. Das braucht Geduld, aber wir sind wirklich guter Dinge, dass es diesmal gelingt und an der Emilstraße ein neuer Ort der evangelischen Kirche in Wattenscheid entsteht.“ Und er betont, dass „wir als Evangelische Kirche an diesem Standort präsent bleiben“. Die Kita werde in evangelischer Trägerschaft fortgeführt, die jetzige Kita sei informiert über die Planungen.

Zum konkreten Zeitplan kann Uwe Gerstenkorn noch nichts sagen, „wir sind in sehr konkreten Gesprächen mit Stadt und Investor und hoffen, dass es in absehbarer Zeit losgeht“. Alte Planungen, wonach auf dem Gelände auch Wohnungen und eine Tagespflege entstehen sollten, seien nicht mehr aktuell „mit Blick auf die Park- und Verkehrssituation in diesem Bereich sowie den nötigen Freiraum für eine solche Sechs-Gruppen-Kita; wir sind dann Mieter des neuen Gebäudes“.

Evangelische Gemeinde feiert auch 120 Jahre Kapelle Höntrop

Am Sonntag, 20. August, lädt die Gemeinde um 9.45 Uhr zum Geburtstagsgottesdienst der Kapelle an der Höntroper Straße ein. Die kleine Kirche hat eine lange Geschichte. In diesem Jahr besteht sie seit 120 Jahren. Nach dem Gottesdienst gibt es beim Kirchcafé Spiele und Stände für Jung und Alt rund um die Kapelle. Das Familienzentrum Emilstraße, die Evangelische Jugend, die Eine-Welt-Gruppe und der Bläserkreis der Kirchengemeinde und viele andere mehr sind an diesem Festwochenende beteiligt.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wattenscheid