Ev. Kirche Wattenscheid mit Verabschiedung und Begrüßung

Die Ev. Kirchengemeinde Wattenscheid lädt am Sonntag, 7. März, ab 11 Uhr zum Online-Gottesdienst ein. Es geht um Begrüßung und Verabschiedung.

Im Gottesdienst wird Pfarrer Daniel Schwarzmann begrüßt, der am 1. März seinen Dienst in der ev. Gemeinde angetreten hat. In seiner Predigt leitet er an zu einem „Frühjahrsputz der Seele“.

Verabschiedet aus ihrem Dienst in der Gemeinde wird Doris Weiß. Sie war seit 1981 als Leiterin im Martin-Luther-Kinderhaus tätig, danach übernahm sie die Leitung des neuen Familienzentrums Harkortstraße.

Anmeldung nötig

Nach dem Gottesdienst besteht noch die Möglichkeit, bei einem „Online-Empfang“ zusammen zu bleiben und auch Fragen und gute Wünsche an Daniel Schwarzmann und Doris Weiß zu richten. Der Online-Gottesdienst findet digital über Zoom statt. Hinweise zur erforderlichen Anmeldung sind auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht: www.e-ki-wa.de

