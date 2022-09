Es geht wieder rund auf der Wattenscheider Herbstkirmes

Die Kirmes auf dem Alten Markt und in der Oststraße in Bochum-Wattenscheid hat treue Fans.

Wattenscheid. 25 Fahrgeschäfte und Verkaufsstände locken von Freitag bis Dienstag nach Bochum-Wattenscheid. Die Rummelsaison klingt hier traditionell aus.

Traditionell ist der Ausklang der Bochumer Rummelsaison bei der Wattenscheider Herbstkirmes, diesmal vom 30. September bis zum 4. Oktober. 25 Fahrgeschäfte, Spielbuden, Imbissbetriebe und Süßwarenstände können täglich von 14 bis 21 Uhr vom August-Bebel-Platz über die Hoch- und Oststraße bis zum Alten Markt besucht werden.

Am Freitag, 30. September, werden um 14 Uhr für eine Viertelstunde Freifahrten auf allen Fahrgeschäften angeboten. Familientag ist am Dienstag, 4. Oktober.

Die Herbstkirmes bietet Attraktionen wie den Love Express. Bei der rasanten Fahrt mit viel Drehspaß ziehen die Fahrgäste bei raupenähnlichen Bewegungen ihre Runden, und das auch rückwärts. Für Stimmung sorgt dabei aktuelle Musik. Das Karussell ist beliebt bei schwindelfreien Besuchern und denen, die sich bei einer schnellen Fahrt näherkommen möchten.

Fünkchen Glück beim Dosenwerfen gefragt

Der Autoscooter ist wieder mit dabei und bereitet Spaß für die ganze Familie. Konzentration und ein Fünkchen Glück sind beim Dosenwerfen, an der Schießbude und beim Entenangeln gefragt. Gewinne winken beim Pfeilwerfen und am Greifautomaten.

Im Karussell Baby 2000 haben kleine Kirmesfans Spaß in schnittigen Automodellen, Raumkapseln oder auf Motorrädern. Wenn die kleineren Besucher Höhenluft schnuppern möchten, sind sie auf dem Kettenflieger gut aufgehoben. Wer hoch hinaus möchte, ist beim Bungee-Trampolin richtig. Ein Hingucker ist der Kinderexpress, bei dem die kleine Lokomotive Emma Disney-Themenwagen zieht. Auch der Crazy Clown zieht Kinderaugen auf sich. Imbiss- und Süßwarenstände runden das Kirmeserlebnis ab. Ob süße Mandeln, Churros, Crêpes, Reibekuchen oder Portion Pommes – jeder wird fündig.

Der Wochenmarkt wird am Freitag, 30. September, und am Dienstag, 4. Oktober, auf den Parkplatz am August-Bebel-Platz verlegt.

