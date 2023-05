An vier Stationen wird im evangelischen Familienzentrum an der Emilstraße in Höntrop die Bibelgeschichte aufgegriffen – kindgerecht.

Kindergarten Erstmalig in Bochum: Kinder laden in Bibelgarten ein

Bochum-Höntrop. In einem evangelischen Familienzentrum in Höntrop entsteht ein Kinderbibelgarten. Es ist wohl der erste stadtweit. Die Idee entstand woanders.

So etwas gibt es in Bochum und Wattenscheid wohl noch nicht: Das evangelische Familienzentrum an der Emilstraße in Höntrop hat jetzt einen ersten Kinderbibelgarten entworfen. Eröffnung ist am Samstag, 6. Mai. Die Idee dazu entstand aber nicht im Kindergarten.

Erstmalig in Bochum: Kinder aus Höntrop laden in Bibelgarten ein

Kathrin Bick ist Bildungsreferentin im evangelischen Kirchenkreis Bochum. Sie hatte von einem Bibelpark in Niedersachsen gelesen. „Und auch in Bayern gibt es so etwas. Aber in Bochum? Nicht das ich wüsste, und schon gar nicht in einem Kindergarten.“ Da sie mit dem Familienzentrum in Höntrop und dessen Leiterin Kirsten Agel schon unterschiedlichste Aktion durchgeführt habe, fragte Bick dort nach – und stieß auf offene Ohren.

Familien aus der Einrichtung haben in der Folge über knapp zwei Wochen gemeinschaftlich mit den Erzieherinnen und Erziehern vor Ort gewerkelt, gepinselt, gebuddelt und gestaltet – und so kann der Kinderbibelgarten nun eröffnet und genutzt werden. Im offenen Vorgarten des Familienzentrums haben vier biblische Geschichten eine Gestalt bekommen. Die Geschichten können an ihrem Platz im Garten nachgelesen werden – in kindgerechter Sprache.

Kathrin Bick vom evangelischen Kirchenkreis Bochum hatte die Idee, einen Kinderbibelgarten zu gestalten. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

„Die Orte laden zum Nachspielen ein, nicht nur zum Bestaunen“, sagt Kathrin Bick. Eingeladen sind nicht nur die Kinder und Eltern des Familienzentrums. „Alle sind angesprochen, sich den Kinderbibelgarten anzuschauen.“ Und das zu jeder Zeit. „Da sich die vier Stationen im Vorgarten befinden, werden die Kinder tagsüber auch nicht in ihrem Ablauf gestört.“

Kinderbibelgarten soll erst der Anfang sein

Beim Gestalten des kleinen Rundgangs haben die großen und kleinen Helfer auch all das benutzt, was im Vorgarten so herumsteht. „So stellt zum Beispiel eine Astgabel die Steinschleuder aus David und Goliath dar“, erklärt Kathrin Bick. Ein Gebüsch stehe für den brennenden Busch, in dem Gott Moses auf dem Berg Sinai erschienen sein soll.

Die vier Stationen sollen nicht das Ende des Kinderbibelgartens sein. „Auch das hintere Gelände des Familienzentrums kann noch genutzt werden“, so Kathrin Bick. „Wir haben da noch viele Ideen.“ Eine weitere wurde bereits im Vorfeld umgesetzt: „Wir haben im Stadtteil Fische aus Holz verteilt. Mit der Bitte, diese zu gestalten und zurückzugeben. Daraus soll im Laufe der Zeit ein richtiger Schwarm entstehen. Es geht also immer weiter.“

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wattenscheid