Der Impuls zündete, als City-Managerin Marion Drewski im Frühjahr das Konzept für die erste Wattenscheider Literaturwoche ausarbeitete. Zu Beginn der Corona-Pandemie konnte sie in Gesprächen mit der Stadtteilbücherei und dem Förderverein, der VHS und den zahlreichen Gewerbetreibenden im Wattenscheider Kern eine Reihe von Autorinnen und Autoren notieren.

Immerhin sieben und damit eine ganze Woche voller Veranstaltungsabende bei diesem „komplett neuen Format“, wie Drewski unterstreicht, kamen dabei heraus. Zwar mussten kurz vor dem Start dann drei Lesungen wieder abgesagt werden, weil der Zuspruch doch unter den Corona-Beschränkungen zu gering war. Gestrichen sind damit am Mittwoch, 28. Oktober, der Abend mit Andreas Wagner unter dem Motto „Jahresringe“ in der Friedenskirche, am Freitag, 30. Oktober, Hans Oberlindobers „Bier, Fußball und blaue Wunder“ bei der Initiative Mittendrin im Haus Wiesmann, und am Sonntag, 1. November, Mike Steinhausens Lesung „Ruhrpiraten“, in der Musikschule Steinstraße.

Große Nachfrage zeigte sich für die drei weiteren Abende, damit „ausverkauft“, am 27. Oktober im RSO-Reisebüro am August- Bebel-Platz für Heide Rieck mit „Innere und Äußere Landschaften“, Prosa aus ihrem neuen Buch, am 29. Oktober für das LiesWAT Autoren-Forum in der Bücherei am Alten Markt und am 31. Oktober in der Bezirksmusikschule an der Steinstraße für Delia Albers und Gabriele Franke mit „Gefühlvolle Lyrik“.

Im Wechsel bogten Klaus und Peter Märkert Einblicke in ihre schwarzhumorigen oder autobiografisch verfremdeten Werke zum Start der Wattenscheider Literaturwochen. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Schwarzhumorig oder Krimi

Mit Kontrasten begann die Literaturwoche in der Buchhandlung van Kempen. Die Märkert-Brüder lasen aus ihren Werken, Klaus „mit Nachthumor“, Peter „der Krimischreiber“. Klaus Märkert machte mit der Kurzgeschichte „Abschied von der Zwölf“ ebenso Geschmack auf mehr wie sein Bruder, der Episoden aus seinem Roman „Schweigen ist Tod“ zum Besten gab.

Der erste gab einen skurrilen Einblick in eine besondere Familiengeschichte, beginnend mit einem Begräbnis „bei Schlechtwetter“, das in der Kneipe „Zum letzten Schuss“ bei Streuselkuchen die makabre Sicht eines Zwölfjährigen einleitete. Peter Märkert hatte vorweg geschickt, dass seine Krimis auf seiner Zeit als Bewährungshelfer zurückgehen, allerdings stark verfremdet.

https://www.waz.de/article225939965.ece

https://www.waz.de/archiv-daten/article217475059.ece