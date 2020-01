Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erschließung über die Grenze

Die Haupterschließung des Quartiers soll von der Ückendorfer Straße aus über die bestehende Straße Am Bahnhof in Gelsenkirchen erfolgen. Zusätzlich wird auf Bochumer Stadtgebiet eine zweite Erschließungsstraße in Richtung Watermanns Weg nach Süden erwogen. Der konkrete Verlauf dieser Erschließungsstraße müsste detailliert geprüft und mit dem Flächeneigentümer abgestimmt werden.

Die grundsätzliche Machbarkeit einer solchen Planung wurde von der Bahnflächenentwicklungsgesellschaft BEG aber bereits auf Artenschutz und Schallschutz geprüft.