Erneut schwerer Unfall auf dem Zeppelindamm in Wattenscheid

Bochum-Höntrop. Wieder hat es gekracht an der Kreuzung Zeppelindamm/Varenholzstraße in Bochum-Wattenscheid. Warum dies laut Polizei kein Unfallschwerpunkt ist.

Erneut hat es kräftig gekracht an der Kreuzung Zeppelindamm in Höhe der blauen Fußgängerbrücke. Diesmal kollidierte ein Pkw, der in die Varenholzstraße abbiegen wollte, mit einem großen Bogestra-Gelenkbus. Eine Person wurde am Dienstagvormittag dabei verletzt.

Kreuzung Zeppelindamm war lange gesperrt

An dem Auto entstand erheblicher Sachschaden, es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache dauern an, Zeugenhinweise werden erbeten. Der Unfall passierte am Dienstagvormittag. Die stark befahrene Kreuzung war lange Zeit gesperrt, die Polizei regelte hier den Kfz-Verkehr; es gab lange Rückstaus an dieser großen Kreuzung.

Es gab am Dienstagvormittag lange Rückstaus an der Kreuzung Zeppelindammm / Varenholzstraße/ Zollstraße in Wattenscheid-Höntrop. Foto: Drews / WAZ

Wiederholt gibt es hier teils sehr schwere Verkehrsunfälle mit Schwerverletzten. Auch Bogestra-Busse der Linien 389 und 390 müssen diesen Bereich passieren.

Teils sehr schwere Verkehrsunfälle auf Zeppelindamm

Zuletzt gab es hier einen heftigen Unfall mit acht teils schwer verletzten Personen Anfang Juli, als abends ein junger Mann (24) aus Georgien ohne Wohnsitz in Deutschland mit einem VW Amarack und zwei Jugendlichen im Fahrzeug die Kreuzung bei Rot und deutlich überhöhter Geschwindigkeit überquerte - und dabei gegen ein Auto fuhr, das bei Grün Richtung Zollstraße fahren wollte. Der sich überschlagende schwere VW-Pickup kollidierte dann mit einem weiteren Auto.

Zeppelindamm ist stark befahren

Obwohl hier zahlreiche teils sehr schwere Unfälle passieren, zählt diese Kreuzung in der Polizeistatistik nicht zu den Unfallschwerpunkten in Bochum. Was viele verwundert. „Dabei wird unterschieden nach Häufigkeit, Schwere und Ursache der Unfälle“, so Polizeisprecher Marco Bischoff. Polizei und Stadt Bochum entscheiden jährlich in Abstimmung, wie die Unfälle eingeordnet werden und welche Gegenmaßnahmen zur Entschärfung der jeweiligen Lage vor Ort gegebenenfalls zu ergreifen sind - entsprechend falle die jährliche Unfallstatistik aus, in der der Zeppelindamm gar nicht oben rangiert. „Hier ist oft eher individuelles Fehlverhalten die Ursache für Unfälle.“

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wattenscheid