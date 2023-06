Bochum: Hier gibt es Erdbeeren auch zum Selbstpflücken

Bochum. Heimische Erdbeeren frisch genießen - das bieten Landwirte vor Ort. Auf den Feldern in Bochum hat die Ernte begonnen - auch für Selbstpflücker.

Die Ernte der Freiland-Erdbeeren ist bei den heimischen Landwirten in angelaufen. Und deshalb gibt es von den Bauern Westerhoff und Appelbaum an deren Verkaufsständen bzw. in den Hofläden derzeit viele leckere Früchte. Hier eine Auswahl der Möglichkeiten in Bochum und Wattenscheid auch für Selbstpflücker.

Erdbeeren: Möglichkeiten auch für Selbstpflücker

Das Wetter und die angebauten Sorten spielen beim Erntezeitpunkt allerdings eine wichtige Rolle. Was auch der Grund ist, dass die gerade bei Familien beliebte Möglichkeit zum Selbstpflücken nicht immer vorhersagbar ist. Viele Faktoren spielen eine Rolle, auch angesichts mehrerer Erdbeersorten „vor allem mit Blick auf den Reifezeitpunkt“, so Florian Westerhoff aus Westenfeld, der ab dem 16. Juni Selbstpflücker auf seine Felder lässt täglich von 10 bis ca. 17 Uhr (Westenfelder Straße 155); dort steht auch ein Verkaufswagen, wo man frisch geerntete Erdbeeren kaufen kann (täglich von 10 bis ca. 17 Uhr geöffnet. Für Selbstpflücker im Alter ab zehn Jahren gilt eine Mindestmenge von zwei Kilogramm. „Im vergangenen Jahr lagen wir bei der Freilandernte etwa zehn Tage früher. Das Wetter hat diesmal den Ernte verzögert.“

Auch Patrick Appelbaum betont, dass die Freilandernte von vielen Faktoren abhänge; er lässt am 11. Juni von 10 bis 16 Uhr (aber nur an diesem Tag) Selbstpflücker auf seine Felder in Sevinghausen (In den Höfen 2, Parkmöglichkeit direkt am Feld) - und bietet frisch geerntete Erdbeeren auch an mehreren Standorten sowie im SB-Hofladen (täglich 6-21 Uhr geöffnet) an.

Erdbeer-Verkauf läuft bei Höfen in Bochum und Wattenscheid

Auf jeden Fall bieten sie derzeit täglich frische Erdbeeren an ihren Verkaufsmöglichkeiten an. Der Kilopreis liegt derzeit bei rund 8,80 Euro. Das Motto lautet: Frischer geht’s nicht, weil vor Ort geerntet und dank kurzer Wege direkt hier dem Kunden angeboten. Das sei der Unterschied zu den Supermarkt-Produkten.

Auf den Feldern der „Erdbeerscholle“ in Bochum (Alte Wittener Straße 79) hat die Erdbeerernte ebenfalls begonnen. Auch Selbstpflücker dürfen hier schon auf die Felder; die Mindestabnahmemenge beträgt ein Kilogramm pro Person, auch für Kinder (8 bis 19 Uhr, sonntags bis 17 Uhr - das sind auch die Öffnungszeiten des Verkaufsstandes, wo es ebenfalls frische Erdbeeren gibt). „Die Nachfrage ist groß“, so Geschäftsinhaberin Elke Schulze Scholle. Das Angebot sei derzeit, auch wegen der teils niedrigen Nachttemperaturen, knapp. Die Früchte brauchen entsprechende Zeit zum Reifen.

