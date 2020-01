Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Emscher und Lippe

Die Emschergenossenschaft bildet mit dem Lippe-Verband ein öffentlich-rechtliches Wasserwirtschaftsunternehmen, das Aufgaben für das Gemeinwohl mit modernen Managementmethoden nachhaltig erbringt und als Leitidee des eigenen Handelns das Genossenschaftsprinzip lebt. Ursprünglich waren Emscher und Lippe unregulierte Fließgewässer im ländlichen Raum, dann offene Abwasserkanäle in einer dicht besiedelten Industrielandschaft.

Nun sollen sie wieder zu attraktiven Wasserläufen in einem Ballungsraum werden, der den Strukturwandel in Richtung Dienstleistung und Technologie aktiv vorantreibt. Die Gebietsgröße beträgt 865 Quadratkilometer, die Wasserläufe sind 352 Kilometer lang, in beiden Unternehmen arbeiten 1624 Mitarbeiter.

Die Lippe fließt nördlich des Gelsenkirchener Stadtgebietes, in Buer verläuft auch die Wasserscheide in West-Ost-Richtung. Ihr wird das Wasser über Picksmühlenbach und Rapphofsmühlenbach zugeführt. Bei der Emscher werden auch die Nebenläufe Lanferbach, Holzbach, Schwarzbach, Wattenscheider Bach, Sellmannsbach und Hüller Bach zur Ableitung genutzt. Aus den Wattenscheider Stadtteilen fließt das Wasser Richtung Emscher, und nur aus Munscheid zur Ruhr, der Wattenscheider Hellweg bildet die Wasserscheide.

Seit 1992 plant und setzt die Emschergenossenschaft in enger Abstimmung mit den Emscher-Kommunen das Generationenprojekt Emscher-Umbau um, in das über einen Zeitraum von rund 30 Jahren prognostizierte 5,38 Milliarden Euro investiert werden. Zu den Aufgaben zählen Abwasserreinigung, Pflege und Unterhaltung von Gewässern, naturnahe Umgestaltung offener Abwasserkanäle, Schutz vor Hochwasser, Regelung des Wasserabflusses, Bewirtschaftung von Grund- und Regenwasser. Näheres unter www.eglv.de