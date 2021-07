EM: Italien-Kultgastronom aus Bochum tippt auf ein 2:1

Bochum-Wattenscheid. Auch wenn aus deutscher Sicht bei der Fußball-EM die Luft raus ist, sind in Bochum viele Fans im Fußballfieber. Vor allem bei Italien vs Spanien.

Diese Teams treffen heute im EM-Halbfinale um 21 Uhr in London vor großer Kulisse im Halbfinale aufeinander.

Der Wattenscheider Gastronom Mario Oliveri („La Piazza“ am Alten Markt in Wattenscheid) stammt aus Italien und ist euphorisch angesichts der guten Leistungen der italienischen Nationalmannschaft, dass sie den Sprung ins EM-Finale schafft. Er schaut sich heute Abend privat in größerer Runde bei Familie Tomasello in Bochum das Spiel an. „Ich tippe auf ein 2:1 für Italien.“ Auch wenn Italien-Star Spinazzola durch den Achillessehnenriss im letzten Spiel beim 2:1 gegen Belgien ausfällt.

Wattenscheider Gastronom fiebert für Italien

Vor der EM seien die Erwartungen nicht so groß gewesen, doch die italienische Mannschaft habe im Turnier souveräne Leistungen gezeigt. „Und ist jetzt mein Topfavorit auf den Titel. Auch offensiv läuft es bestens, die Defensive steht wie immer gut. Jeder kämpft für jeden, das zeichnet das Team aus“, so Mario Oliveri. Sein Lokal halte er ganz bewusst neutral ohne irgendwelche EM-Utensilien oder öffentliches TV-Gucken. Und heute Abend werde er sich rechtzeitig zum Spiel absetzen – der Geschäftsbetrieb im Lokal samt Biergarten laufe für seine Gäste natürlich ganz normal weiter.

