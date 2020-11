Ein Glückspilz aus Wattenscheid gewinnt eine Million Euro

Bochum-Wattenscheid. In Bochum-Wattenscheid wird derzeit wild spekuliert: Wer ist der 27-Jährige, der eine Million Euro bei der Sonderlotterie am 3.11. gewonnen hat?

Nur so viel ist bisher bekannt: Ein 27-jähriger Glückspilz aus Wattenscheid hat eine Million Euro bei der Herbstsonderverlosung der Aktion Mensch am 3. November gewonnen. „Wir dürfen keine weitergehenden Informationen zu Gewinnern herausgeben“, erklärt Pressesprecherin Ann-Kathrin Akalin aus Bonn auf Nachfrage dieser Redaktion, ob man z.B. Angaben zum Ortsteil oder Beruf machen oder einen Kontakt herstellen kann. Nur: „Es handelt sich um einen 27-jährigen Lotterieteilnehmer aus Wattenscheid.“ Schon im Frühjahr 2020 gab es einen Millionen-Gewinner (58) aus Bochum bei der Sonderverlosung der Aktion Mensch.

Eine Million Euro gewonnen

„Über 12.000 Gewinner/innen hat die Aktion Mensch bei der Herbstsonderverlosung glücklich gemacht. Darunter auch einen 27-jährigen Lotterieteilnehmer aus Wattenscheid mit 1 Million Euro“, heißt es lediglich in der Pressemitteilung. Rund 40 Millionen Euro extra schüttete die Soziallotterie am 3. November aus – zusätzlich zur wöchentlichen Ziehung. Mit dem Los ermöglichen alle Teilnehmer die Förderprojekte der Aktion Mensch und tragen so dazu bei, die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung sowie Kindern und Jugendlichen zu verbessern.

Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!

Soziale Projekte werden gefördert

In NRW hat die Aktion allein im letzten Jahr viele soziale Projekte mit rund 40,7 Millionen Euro gefördert. Dazu zählen kleine Freizeitaktionen, die inklusive Begegnungen schaffen, ebenso wie Kinder- und Jugend-Projekte oder Integrationsunternehmen. Dort begegnen sich Menschen mit und ohne Behinderung und treiben Inklusion voran. Die Aktion Mensch ist die größte private Förderorganisation im sozialen Bereich in Deutschland.

Seit ihrer Gründung 1964 hat sie mehr als vier Milliarden Euro an soziale Projekte weitergegeben. Mit den Einnahmen aus Lotterie werden jeden Monat bis zu 1000 Projekte unterstützt. Zu den Mitgliedern gehören: ZDF, Arbeiterwohlfahrt, Caritas, DRK, Diakonie, Paritätischer Gesamtverband und die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Seit Anfang 2014 ist Rudi Cerne ehrenamtlicher Botschafter der Aktion Mensch.

Weitere Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier.