Eiersuche im Stadtgarten: Wer sammeln will, muss fix sein

Wattenscheid. 4000 Ostereier haben DRK und Rotarier am Samstag im Stadtgarten Wattenscheid verteilt, hunderte Familien kamen. Wer zu spät kam, ging leer aus.

Der Junge hat den Durchblick. „Du bist gar nicht der Osterhase!“, ruft er und deutet mit dem Zeigefinger auf Thorsten Junker, als der gerade in leuchtend roter Montur Nachschub auf einer Wiese verteilt. Es ist 11.20 Uhr, die große Ostereier-Suche des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im Wattenscheider Stadtgarten läuft seit 20 Minuten – und der allergrößte Teil der mehr als 4000 bunten Eier ist: weg.

Trotzdem wuseln noch Hunderte Kinder und ihre Eltern durch den Park, fast alle tragen sie Körbchen oder Beutel mit kleinerer oder größerer Ausbeute weg. „Einfach gigantisch“ findet Wattenscheids DRK-Präsident Junker die Resonanz auf die Aktion, die er nach der Premiere 2022 nun zum zweiten Mal organisiert hat.

Ruckzuck waren die Wiesen abgegrast: Hunderte Familien sind am Samstagvormittag im Stadtgarten Wattenscheid auf Ostereier-Suche gegangen. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

DRK-Eiersuche im Stadtgarten: Martinshorn gibt das Startsignal

Zuvor steht aber einiges an Vorbereitung an – und die wohl größte Herausforderung ist es, allzu ambitionierte Eiersammler lange genug zurückzuhalten. Sechs Jahre ist es her, dass bei einer Eiersuche im Bochumer Stadtpark schon früh am Morgen alle Wiesen leergeräumt waren. Die Folge: große Enttäuschung, viele Kindertränen.

Um das zu vermeiden, hat Thorsten Junker mit einem guten Dutzend ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern von DRK, Jugendrotkreuz und vom Rotary-Club Bochum-Renaissance erst am Samstagmorgen die Eier im Stadtgarten verteilt. Im Nebel sind sie ab 8 Uhr über die Wiesen gestapft, wie Konfetti liegen um kurz vor 11 Uhr die bunten Eier im Gras verteilt. Ein DRK-Wagen dreht Runden im Park, mahnt mit Durchsagen, auf den offiziellen Start zu warten.

Den gibt um Punkt 11 Uhr der Krankenwagen am Spielplatz mit seinem Martinshorn, da haben die ersten bereits Hände oder Taschen voll. Hier und dort hört man Unmut der Erwachsenen über das Verhalten der anderen – die allermeisten Kleinen aber flitzen gut gelaunt und hochmotiviert durchs Gelände.

„So viele Eier!“ – aber nach ein paar Minuten sind alle schon weg

Sarah Ogrzall ist mit ihren beiden Kindern aus Bochum-Harpen in den Stadtgarten gekommen. Sohn Liam (7) präsentiert stolz seine ansehnliche Ausbeute und ist kaum zu bremsen, seine einjährige Schwester Liah betrachtet erstaunt das Treiben um sie herum.

Liam (7) und Liah (1) sind aus Bochum-Harpen mit ihrer Mutter in den Stadtgarten gekommen. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Auch Hanna Broehenhorst ist mit Sohn Till (3) und Tochter Emily (7) dabei. Als sie ankam, erzählt sie, habe sie noch gedacht: „So viele Eier!“ Keine fünf Minuten später seien sie aber alle schon eingesammelt gewesen. Im Körbchen der Familie liegen am Ende trotzdem nur vier Stück. „Alles andere, was wir gefunden haben, haben wir wieder versteckt“, sagt Broehenhorst. „Das macht doch fast genau so viel Spaß wie das Finden. Und was sollen wir zu Hause mit so vielen Eiern?!“

DRK-Chef: „Ein bisschen Frust ist immer“

Linnea (li.) und Marlena sind zufrieden mit ihrer Ausbeute. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

DRK-Chef Junker verteilt derweil die letzten Reserven an jene, die gegen 11.30 Uhr noch mit leeren Händen da stehen. Dann aber ist auch er „blank“. „Ein bisschen Frust“, sagt er, „ist immer. Und wer um Viertel nach 11 kommt, hat’s schwer.“ Das Vorbereitungsteam gebe sein Bestes – aber abriegeln könne es den Park nun mal nicht. „Etwas Anstand muss ich schon erwarten“, sagt Junker, „aber den haben die meisten auch!“

Die Reaktionen, die er an diesem Vormittag bekommen hat, motivierten ihn fürs nächste Jahr, sagt der DRK-Präsident und überlegt laut: „Wir könnten vielleicht noch ein Hasenkostüm besorgen...“ Muss er nur noch einen Ehrenamtlichen finden, der das dann anzieht.

11.20 Uhr, jetzt sind nur noch die letzten Reserven übrig, die Sven Schliewinske vom DRK an jene Kinder verteilt, die bislang leer ausgegangen sind. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

