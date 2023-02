Die schönsten Fotos vom Karnevals-Biwak in Wattenscheid

Wattenscheid. Beim Biwak am Alten Markt in Bochum-Wattenscheid biegen die Karnevalisten nach der Coronapause wieder auf die Zielgerade in der 5. Jahreszeit.

Lange war der Alte Markt in Wattenscheid wohl nicht mehr so voll, nicht einmal im Karneval. Doch nach dem Ende der harten Corona-Zeit setzen die Vereine endlich wieder zum Schlussspurt an. Die nächste Station ist dann der große Umzug am Sonntag, 18. Februar, vor dem Rosenmontag. Und der ist dann auch der Höhepunkt für das Stadtprinzenpaar Bodo I. und Alexandra I., das seine unfreiwillig verlängerte Regentschaft damit krönt und abschließt.

Großes Karnevalsbiwak Großes Karnevalsbiwak Endlich wieder Helau! Nach jahrelanger Coronapause feierten Hunderte Karnevalisten das große Biwak in Wattenscheid. Foto: Svenja Hanusch

