Kirmes-Start in Bochum: Neues Gruselhaus, extra Familientag

Bochum. Zum letzten Mal in diesem Jahr startet am Freitag (29.9.) eine Kirmes in Bochum. Wir haben den Überblick, was in Wattenscheid geboten wird.

Zum Ausklang der Bochumer Kirmessaison findet vom 29. September bis zum 3. Oktober die Herbstkirmes in Wattenscheid-City statt. Vom Alten Markt über das Rosenviertel und die Ost- sowie Hochstraße bis zum August-Bebel-Platz können die Besucher täglich von 14 bis 21 Uhr Rummelspaß erleben. Veranstaltet wird die Herbstkirmes von der Bochum Marketing GmbH.

Freifahrten zur Kirmes-Eröffnung in Wattenscheid

Es lohnt sich, gleich von Beginn an dabei zu sein: Wer direkt zur Eröffnung am Freitag um 14 Uhr kommt, kann 15 Minuten lang Freifahrten genießen. Am 3. Oktober ist außerdem Familientag, dann locken zahlreiche Vergünstigungen auf den Rummel.

Das Angebot für alle Altersgruppen ist wieder vielfältig. Mit Love Express und Auto Scooter sind zwei Spaßgaranten aus den vergangenen Jahren wieder dabei. Dazu kommt in diesem Jahr erstmals das „Geisterhotel“, ein gruseliges Laufgeschäft, das für alle Generationen geeignet und auch kinder- sowie familienfreundlich sei, so BO Marketing. Auch für Kinder gibt es einiges:

Auto- und Flugzeug-Karussell „Baby 2000“

Bungee-Trampolin

Kinderkettenflieger

Rundkarussell „Crazy Clown“

Kinderexpress mit Dampflok-Soundeffekten.

Diese klassischen Schausteller sind in Bochum dabei

Wer mehr auf klassische Kirmesspiele steht, wird ebenfalls fündig - ob Schießstand, Entenangeln, Greifautomaten oder Dosenwerfen. Auch eine Losbude ist vor Ort. Darüber hinaus laden einige Verkaufsstände zum Bummeln über den Rummel in der Wattenscheider Innenstadt ein. Neben einigen Getränkeausschänken werden zudem Imbiss- und Grillgut, Eis, gebrannte Mandeln, Crêpes und weitere Leckereien angeboten.

Wochenmarkt in Bochum wird verlegt

Planung und Umsetzung der Herbstkirmes Wattenscheid finden in enger Abstimmung zwischen der Bochum Marketing GmbH, den Schaustellern, der Bezirksvertretung und der Stadt Bochum statt. Der Wochenmarkt am Freitag, 29. September, muss wegen der Herbstkirmes verlegt werden. Da der Alte Markt während der Kirmeszeit nicht zur Verfügung steht, bieten die Markthändler ihre Waren an diesem Tag auf dem Parkplatz am August-Bebel-Platz an.

