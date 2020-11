Die Initiative WAT-Werk bittet zur Online-Bierverkostung

Wattenscheid. Das Wattenscheider Biertasting findet diesmal unter Corona-Bedingungen nur online statt. Anleihen werden bei James Bond gemacht.

Im November zelebriert die Initiative WAT-Werk das 007. Biertasting im Wiesmann’s, Hochstraße 65. Weil die vorgesehenen James Bond-Veranstaltungen nicht im geplanten Umfang stattfinden können, soll dennoch des 100. Geburtstages von James Bond gedacht werden, und zwar mit einem Gärgetränk, das stets gerührt, aber nie geschüttelt werden sollte: Bier.

Nun ist nicht überliefert, ob der Protagonist bereits nach der Geburt am 11.11.1920 in Wattenscheid zu trockenem Martini gegriffen hat, die Herkunft der Mutter (Waadtland/Schweiz) und des Vaters (Schottland) lassen eher auf andere Getränke schließen. Grund genug, sich einmal mit den Bieren der Bonds und der Flemings (Autor) zu beschäftigen: Porter, Stout, Pale Ales und IPAs waren längst bekannt und sind keine Erfindungen der Craft Beer-Szene. https://3c.web.de/mail/client/mailbody/tmai16422d1554d1689a/true#_top

Weil die heimische Fiege-Brauerei auch bereits eine 284-jährige Tradition nachweisen konnte, fügen die WAT-Werker noch ein „Lager“ hinzu. Die Werbeflächen von 1902 am Haus Wiesmann, das damals noch „Deutsches Haus“ hieß, belegen übrigens, dass es dort in der Gründerphase das „Glück Auf Bier“ aus Gelsenkirchen (damals Amt Wattenscheid) gab.

Durch den Lockdown wird das Biertasting digital stattfinden. Das Bier, das am 6. November gemeinsam online verkostet wird, kann Dienstag, 3. November, zwischen 18 und 19 Uhr im Wiesmann’s, Hochstraße 65 in Wattenscheid, abgeholt werden. Dann ist auch der Beitrag von 20 Euro zu zahlen. Den Zugangscode für das Online Tasting geht am Veranstaltungstag per Mail an die Teilnehmer.

Ein Online-Anmeldung ist notwendig unter https://haus-wiesmann.de/termine/das-7-biertasting/