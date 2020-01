Wattenscheid. Die Modernisierung am Bahnsteig an der Überdachung sollen den Bahnhof Wattenscheid aus dem Schattendasein holen. Die Aufzug wurde lange gefordert.

Die Bahn macht Wattenscheid fit für den Rhein-Ruhr-Express

Nach langer Wartezeit herrscht Aktivität am Wattenscheider Bahnhof, die umfangreiche Modernisierung ist seit dem vergangenen Sommer in vollem Gang. Um als Halt für den Rhein-Ruhr-Express RRX tauglich zu sein, muss die Anlage überholt werden. Die jüngste Zusage des Unternehmens lautet, der Aufzug zur Gleisebene solle bereits im ersten Quartal 2020 in Betrieb gehen können. Denn ein barrierefreier Zugang gehört zu den Mindest-Ausbaustandards. Der Aufzug war eine der am meisten geforderten Nachbesserungen der Bahn-Kunden, wie auch eine Modernisierung der Eingangstreppe.

Die Düsseldorfer Regional-Niederlassung der Deutschen Bahn hat einen umfangreichen Katalog abzuarbeiten, um die Zielvorgabe zu erreichen. Der Bahnsteig wurde in Teilstücken schon neu gebaut. Auf der gesamten Länge muss der in die Jahre gekommene Belag überholt werden. Außerdem sollte auch die Beleuchtung und die Sprechanlage für die Durchsagen modernisiert werden, um den Bahnhof fit für den Betrieb des RRX zu machen, versprach das Düsseldorfer Regionalbüro.

Am Bahnhof Wattenscheid macht der Umbau Fortschritte, ein Aufzug und ein behindertengerechter Zugang werden eingebaut. Foto: Gero Helm / FFS

27 Millionen Euro Investition

Die Gesamtinvestitionssumme der Modernisierungsmaßnahmen wurde vorab auf rund 2,7 Millionen Euro beziffert. Darin war auch die Sanierung des beschädigten und ramponierten Treppenaufgangs und des Bahnsteigdachs enthalten. Schließlich sollte ein taktiles Leitsystem auf den Bahnsteigen und im Empfangsgebäude gebaut werden, um auch Sehbehinderten die Orientierung möglich zu machen.

Bereits Anfang 2006 wurden in der Gleisanlage das Überholgleis in Fahrtrichtung Dortmund und dann Ende 2007 das Überholgleis in Richtung Essen demontiert. Seitdem verfügte der Bahnhof Wattenscheid nur noch über zwei Gleise mit einem Bahnsteig in der Mitte. Weil die Brückenbauwerke Richtung Dortmund nur für die Außengleise dienten, musste der Bahnsteig von 310 Meter auf 250 Meter Länge umgebaut und teilweise verbreitert werden. Als Station des Rhein-Ruhr-Expresses wurde es anschließend auch erforderlich, einen Teilbereich neu zu bauen.

Stellwerk in Wattenscheid nicht mehr in Betrieb

2008 hat die Deutsche Bahn Gleise, Gleisbett, Signale und Oberleitungen in Wattenscheid erneuert, die defekte Bahnhofsuhr im Eingangsbereich entfernt und die zwei Fahrkartenautomaten durch einen neuen ersetzt. Seit 2008 bereits wird die Überleitstelle vom Stellwerk Bochum-Nord aus ferngesteuert. Das Relaisstellwerk am Bahnhof in Wattenscheid ist seitdem außer Betrieb, jedoch noch erhalten geblieben. Weitere Gleiserneuerungen zwischen Wattenscheid und Essen stehen noch an.

Wattenscheid Künftig mit Abellio Ab Juni 2020 wird Abellio Rail NRW neben der Linie RE 11 (RRX) auch die Linie RE 1 (RRX) übernehmen. Die Züge der Linie RE 1 (RRX) verkehren von Aachen über Köln, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum und Dortmund bis nach Hamm/Westfalen. Befahren wird die Strecke mit Siemens-Fahrzeugen vom Typ Desiro HC, die auf allen Linien des Rhein-Ruhr-Express zum Einsatz kommen. Der Regionalexpress RE 11 verkehrt zwischen Düsseldorf und Kassel. Weitere Informationen im Internet unter https://www.abellio.de/de/nordrhein-westfalen/linien-netze/rhein-ruhr-express-rrx.

Zur Modernisierung der Strecke an dieser Stelle wurden die alten Rangiergleise zurückgebaut, frühere Industrieanschlüsse entfernt und Arbeiten zur Ertüchtigung der Oberleitungen vorgenommen. Die grundsätzlichen Überlegungen der Landesregierung Nordrhein-Westfalen, Wattenscheid in das für 2023 angesetzte Rhein-Ruhr-Express-Programm aufzunehmen, hat die Deutsche Bahn dann vor etwas mehr als zehn Jahren in ihr Regionalkonzept in verschiedenen Ausbaustufen aufgenommen.

Ein Baustein zur Quartiers-Entwicklung

Der Bahnhof Wattenscheid rückte ohnehin in jüngster Zeit wieder stärker in den Blickpunkt. Schon beim Vorhaben der Baumarkt-Kette Bauhaus für die Filiale an der Fritz-Reuter-Straße, die inzwischen zurückgezogen wurde, hätten sich Chancen für eine Umgestaltung des gesamten Quartiers ergeben. Diesen ist dann mit der Konzeption zur Überplanung der gesamten landwirtschaftlichen Flächen südlich Richtung Wilhelm-Leithe-Weg Vorschub geleistet worden.

Die Entwicklung und Erschließung eines Gebiets „südliche Innenstadt Wattenscheid“ als völlig neues Stadtviertel wird die Attraktivierung des Verkehrsknotens am Bahnhof erfordern. In die Überlegungen ist unter anderem auch wieder der Bau eines Kreisverkehrs an der unübersichtlichen Einmündung mit der Bahnhofstraße gekommen.

Die Planung für das Neubaugebiet ist im Doppelhaushalt 2020/2021 finanziell verankert. Mit dem Kauf des Bahnhofs durch die Stadt kann das Gebiet südlich des Wattenscheider Zentrums über die Autobahn und die Gleise bis in das nördliche Westenfeld insgesamt betrachtet werden. Wattenscheid könnte so sogar als Halt des Rhein-Ruhr-Express für Pendler aus und nach Düsseldorf interessant werden, wo Wohnraum knapp ist.