Die Bäckerei Peter eröffnet eine Filiale in Wattenscheid

Ihren dritten Standort in Bochum hat die Bäckerei Peter nun an der Berliner Straße 79 in Wattenscheid eröffnet. Das Familienunternehmen hat seinen Sitz in Essen.

Dritter Standort in Bochum

Die neue Filiale in Bochum-Wattenscheid ist rund 140 Quadratmeter groß. Geöffnet ist das Geschäft Montag bis Freitag in der Zeit von 6 bis 18 Uhr, samstags von 6 bis um 13 Uhr und sonntags von 8 bis um 11 Uhr. „Mitarbeiter/innen werden noch gesucht“, so Sebastian Peter, Mitglied der Geschäftsführung.

