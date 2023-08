Das Wattenscheider Event „Der Bebel bebt“ hat große Ziele

Bochum-Wattenscheid. Viele Besucher, tolles Bühnenprogramm, Spende - so soll es weitergehen in der Wattenscheider Innenstadt beim Event „Der Bebel bebt“.

Ein voller Erfolg war auch die zweite Auflage des Events „Der Bebel bebt“ auf dem August-Bebel-Platz in Wattenscheid-Mitte. Und das soll weitergehen in den nächsten Jahren, „um zu zeigen, was wir hier auf die Beine stellen können“, so Marco Ostermann vom Derpart-Reisebüro.

Viele Besucher auf August-Bebel-Platz Wattenscheid

Das kürzlich erfolgte Event hat zahlreiche Besucher in diesen City-Bereich gezogen, denn es wurde hier ein attraktives und abwechslungsreiches Programm geboten - von Live-Musik auf der Bühne mit der Band „The Servants“ bis zur Bogasero-Modenschau. Außerdem hatten die teilnehmenden Geschäfte am Bebel-Platz bis um 22 Uhr geöffnet.

Die Band „The Servants“ sorgte am 4. August auf dem August-Bebel-Platz in Wattenscheid für tolle Stimmung. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

Und es gab nun abschließend einen Erlös für den guten Zweck. „Wir konnten mit dem Glücksrad 650 Euro einnehmen und an den Hospizverein Wattenscheid übergeben“, erklärt Derpart-Geschäftsführerin Michaela Dittmann. „Wir halten alle den Verein für eine wichtige Institution, die wir hiermit sehr gerne unterstützen.“

Zahlreiche Besucher in Wattenscheid

Das gut besuchte Event „Der Bebel bebt“ sei in kompletter Eigenleistung der dortigen Geschäftsleute entstanden. „Sowohl die Idee als auch die Organisation lag komplett und ausschließlich in unserer Hand. Auch ein Teil der Finanzierung wurde vom Derpart Reisebüro Wattenscheid geleistet“, betont Michaela Dittmann. Der finanzielle Rest sei durch einen Zuschuss der Bezirksvertretung und Werbegemeinschaft Wattenscheid zustande gekommen. Man hofft natürlich auch auf eine weitere entsprechende Unterstützung in den nächsten Jahren.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wattenscheid