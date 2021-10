Das DRK in Wattenscheid macht weiter mit Covid-Schnelltests

Wattenscheid. Im DRK-Testzentrum an der Voedestraße steht zu reduzierten Zeiten ein Team für den Check bereit. Gerade für Kinder-Aktionen in den Herbstferien.

Sechs Monate lang haben die DRK-Mitarbeiter insgesamt rund 10.200 Corona-Tests in Wattenscheid im Rahmen der Pandemie-Bekämpfung durchgeführt.

Christian Lange, der das Testzentrum beim DRK in Wattenscheid organisiert, kündigt an: „Wir werden das Testzentrum zunächst auch nach dem Ende der Bürgertests weiterführen, um den Menschen in unserer Stadt, die einen Testnachweis benötigen, helfend zur Seite zu stehen und Testmöglichkeiten anzubieten.“ Dennoch müsse natürlich nach einer Probephase im Oktober entschieden werden, ob ausreichend Nachfrage besteht, um das Testzentrum dauerhaft weiter zu betreiben.

„Uns ist es nun wichtig, dass wir in den Herbstferien für Kinder Tests anbieten können, wenn sie etwas unternehmen wollen, zum Beispiel einen Freizeitpark besuchen.“ In der kommenden Woche starten in Nordrhein-Westfalen die Herbstferien. Aber ohne Schule gibt es für die Kinder und Jugendliche auch keine regelmäßigen Testungen.

Für nicht immunisierte Kinder und Jugendliche, die bislang wegen der Schultestungen trotz 3G-Regelung keinen Corona-Test machen mussten, fällt diese Sonderregel in den Herbstferien weg. Das hat das NRW-Gesundheitsministerium bekanntgegeben. Dann müssen Schüler in NRW für den 3G-Zutritt ebenfalls einen höchstens 48 Stunden alten Corona-Test vorlegen, sofern sie nicht immunisiert sind.

„Die geltenden Öffnungszeiten beim Deutschen Roten Kreuz werden reduziert, da die Nachfrage nach Testungen sicherlich sinken wird. Ab der kommenden Woche wird das DRK-Testpersonal, dienstags von 10 bis 15 Uhr und freitags von 14 bis 18 Uhr im Testcenter an der Voedestraße 53 bereitstehen, um Schnelltests anzubieten“, erklärt Christian Lange. „Für die Tests und entsprechende Bescheinigung wird bei uns eine Gebühr von 12 Euro erhoben. Dies liegt in etwa in der Höhe der bisherigen Erstattungen des Bundes für die Bürgertestungen.“ Die Gebühr muss direkt vor dem Test in bar bezahlt werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wattenscheid