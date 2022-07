Das begehbare Taufbecken fasziniert Kinder in Bochum

Im Rahmen der Aktion „Kinder-Kathedrale“ ging es in der Kirche St. Maria Magdalena in Wattenscheid-Höntrop auch um das begehbare Taufbecken, hier Daniela Fittinghoff und Mathilde Gerling (re).

Bochum-Höntrop. Das begehbare Taufbecken in St. Maria Magdelan in Bochum ist einmalig im Ruhrbistum. Aufregender Teil der Aktion „Kinder-Kathedrale“ für Kinder.

„Der Taufe auf den Grund gehen“, erklärt ein großes Transparent im Kirchenschiff von St. Maria-Magdalena am Wattenscheider Hellweg. Dass dies wortwörtlich gemeint ist, will die Aktion „Kinder-Kathedrale“ in der katholischen Kirche zeigen – organisiert von der katholischen Pfarrei St. Gertrud in Zusammenarbeit mit dem Ruhrbistum für Kids im Alter von fünf bis elf Jahren.

Ferienaktion „Kinder-Kathedrale“ in Bochum-Wattenscheid

Die Kinder können unter anderem in das große „begehbare Taufbecken“ steigen, sich ein Taufkleid malen oder auch mehr über die Salbung bei der Taufe erfahren. Natürlich sammeln sie dabei an fünf „Schatzinseln“ (Stationen) Mitbringsel für zu Hause. „Mit dieser Aktion öffnen wir hier für Kinder Glaubensräume und machen Kirche erlebbar“, erklärt Pater Jens Watteroth, Seelsorger in der Pfarrei St. Gertrud. „Wir wollen Türen öffnen und Menschen zu anderen Anlässen einzuladen als zur Messe“, so der 40-jährige Pater von den Oblaten-Missionaren aus Essen-Kray weiter. Seit Dezember 2021 unterstützt er das örtliche Seelsorgeteam.

Kirche am Wattenscheider Hellweg Architekt Ludwig Becker leitete den Bau der Kirche St. Maria Magdalena 1914/15. Die feierliche Einweihung fand am 17. Oktober 1915 statt. Die Schieferfassade erhielt der Kirchenbau in 1978-80. Damals machten schwere Schäden an den Außenwänden eine umfassende und dauerhafte Reparatur notwendig. Die heutige Altarinsel ersetzte 1971 den neubarocken Hochaltar aus den 1920er Jahren. Hintergrund dafür war die Liturgiereform durch das II. Vatikanische Konzil (1963). An dessen Stelle errichtete die Gemeinde in 2000 das begehbare Taufbecken. „Kinder-Kathedrale“ ist ein Ferienangebot des Ruhrbistums zum spielerischen Erforschen von Glaube und Kirche. Jede Woche ist sie fünf Tage lang in einer anderen Stadt zu Gast. Weiter geht es nach Mülheim, Bottrop und Wetter. Infos unter bistum-essen.de

Bistumsaktion auch in Wattenscheid-Höntrop

Dass bei der Aktion „Kinder-Kathedrale“, die in den Ferienwochen mit anderen Themen bistumsweit durch Pfarreien zieht, die Taufe im Mittelpunkt steht, ist nicht zufällig. In St. Maria Magdalena gibt es seit 2000 das einzige begehbare Taufbecken im Ruhrbistum anstatt des bekannten Taufsteins. Dies ermöglicht eine ganzkörperliche Taufe durch Untertauchen wie die neutestamentlich überlieferte Taufe Jesu Christi im Jordan durch „Johannes den Täufer“.

„Kinder-Kathedrale“ in St. Maria Magdalena in Wattenscheid-Höntrop, hier (v.l.) Ida, Thea und Sabrina Lewandowski an der Station „Licht-Insel“. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Ein Film zeigt das zunächst dem Nachwuchs, bevor dieser dann – als eine der Stationen - die vier schwarzen Marmortreppen bis zum Wasserbecken hinuntersteigt. Ziel: Sich dort eine kleine Flasche mit dem Taufwasser zu befüllen. Die ehrenamtlichen Mitarbeiterin Tabea Diek begleitet sie dabei und erzählt von der Tauffeier, bei der alle Getauften mit Beifall in der Gemeinde aufgenommen werden.

Erläuterungen in St. Maria Magdalena in Höntrop

Watteroth vertieft das: „Die Taufe ist das Zeichen für uns Christen, dass wir zur Gemeinschaft mit Jesus Christus gehören.“ Das führt direkt zur nächsten Schatzinsel. Thema „Taufkleid“. Wer das passende Trikot trägt – etwa vom VfL, vom BVB oder Schalke, macht deutlich, für welchen Revierclub sein Herz schlägt. „In der Kirche ist es das weiße Taufkleid. Symbolisch stehe das für das Helle im Leben durch den Glauben, das gegen dunkle Mächte schütze“, so Standbetreuerin Bettina Betken. Entsprechend entwerfen Kinder hier mit weißer Wachsmalkreide ein Taufkleid, an dem dunkles Wasser abperlt. Die Taufe gibt einem Menschen auch Würde. „Sie macht sie zu ,Königskindern’“, lacht Katechetin Uta Gehring an der Station „Salbung“.

Im Rahmen der Aktion „Kinder-Kathedrale“ in St. Maria Magdalena gab es auch die Station „Salbungsinsel“, hier Verena Nowak und Mathilde Gerling (li). Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Nach der Taufe werde deshalb jeder Täufling wie ein König bei seiner Krönung geehrt, indem er mit Chrisam-Öl gesalbt werde, so Gehring weiter. Ein Töpfchen davon darf jedes Kind mitnehmen, um im Alltag Stärkung zu bekommen.

Thema Taufe im Fokus

Weitere Themen waren die Namensgebung und die Taufkerze. Die „Kinder-Kathedrale“ kam durch Gemeindereferentin Gertrude Knepper in die Pfarrei. Mit einem Team von 16 Ehrenamtlichen aus allen Gemeinden organisierte sie diese. Bei den Besuchern kam das gut an. Mutter Sarah Krollpfeifer stellvertretend für Tochter Fine (3), die gerne bastelt: „Ich finde das toll. Sie macht Fine ihre Taufe etwas verstehbar, die wir als Eltern für sie gemacht haben.“ Mathilde (11): „Ich finde die Aktion sehr abwechslungsreich. Sie zeigt auf, wie viele unterschiedliche Aspekte die Taufe umfasst.“ Am besten gefiel ihr die Salbung mit dem wohlriechenden Chrisam-Öl.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wattenscheid