Bochum-Westenfeld. Aufgrund mehrerer Coronafälle, bleibt die Merian-Gesamtschule in Bochum-Wattenscheid am Freitag, 30. Oktober, für die 1295 Schüler geschlossen.

Die Entscheidung dazu fiel erst am Freitagabend gegen 22.30 Uhr, Schulleiter Uli Sauter und Schuldezernent Dietmar Dieckmann standen dabei im engen Austausch und haben dieses Vorgehen so abgesprochen.

Entscheidung am Freitagabend

Dann ging alles sehr schnell, die Lehrkräfte seien sofort informiert worden, die wiederum über die bewährten und bekannten Nachrichtenketten ihre Schülerinnen und Schüler informiert haben. Das hat offenbar sehr gut funktioniert, „denn am Freitagmorgen standen lediglich drei Jugendliche vor den geschlossenen Schultüren an der Lohackerstraße“, erklärt Uli Sauter.https://www.waz.de/staedte/bochum/bochum-ist-nun-auch-risikogebiet-welche-regeln-gelten-id230663790.html?abc

Mehrere Coronafälle

In der Jahrgangsstufe zehn gebe es drei gesicherte Coronafälle und einen Verdachtsfall. Eine Schülerin hatte zudem persönliche Kontakte zu mehreren Jugendlichen anderer Jahrgangsstufen. Außerdem sei eine Lehrerin betroffen, die zahlreiche Kontakte zu anderen Lehrkräften und Jugendlichen hatte. Auch wenn an der Maria Sibylla Merian-Gesamtschule eine strikte Maskenpflicht herrsche, habe man nach Bekanntwerden der Fälle bei den Schülern entschieden, am Donnerstag bereits um 13.25 Uhr den Unterricht für die 10. Jahrgangsstufe mit rund 180 Schülern zu beenden, so Sauter.

Strikte Maskenpflicht an MSM-Gesamtschule

Auch weil eine Kontaktnachverfolgung sich als sehr schwierig gestaltete und möglicherweise auch andere Stufen betroffen sein könnten, wurde dann im Laufe des Freitagabends vorsorglich entschieden, die MSM-Gesamtschule an der Lohackerstraße 15 in Westenfeld am Freitag komplett geschlossen zu lassen. Das weitere Vorgehen und wie es nach dem Wochenende dann am Montag, 2. November, weitergeht, wird mit dem Krisenstab der Stadt Bochum am Freitagnachmittag besprochen.

Auf dem Schulgelände und in sämtlichen Gebäudeteilen gilt eine verbindliche Maskenpflicht, betont Uli Sauter, die auch streng kontrolliert werde, Verstöße würden konsequent geahndet. Die Maskenpflicht bestehe auch während des Unterrichts.

An mehreren Bochumer Schulen sind in letzter Zeit Coronafälle unter Schülern und Lehrkräften aufgetreten, Stadt und Schulleitungen arbeiten beim Vorgehen eng zusammen.

