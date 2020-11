Der Start nach Wiedereröffnung des Szenelokals Toffte Anfang Oktober war vielversprechend für die neuen Pächter Dennis Zemelka (21) und Tristan Kurschatke (20). Sie hatten den Mut, in der Coronazeit die Kneipe an der Ecke Wattenscheider Hellweg/Lohackerstraße zu übernehmen – mit gerade mal Anfang 20. Doch nach vier Wochen musste dann mit dem Teil-Lockdown seit 2. November auch diese Gaststätte erstmal schließen.

Hoffen auf staatlichen Hilfen

„Das ist sehr bitter für uns, da alles bestens anlief, die Startphase war trotz der Coronakrise wirklich sehr gut. Viele Stammkunden kamen zurück, aber auch zahlreiche neue Gäste aller Altersklassen. Das Konzept mit Fußballübertragungen und Aktionstagen kam gut an. Und unser Hygienekonzept hat funktioniert, das ist ja derzeit das A und O“, sagen die beiden Studenten, die als Geschäftsführer fungieren und auch im Kneipenbetrieb mitwirkten. Gastro-Erfahrungen hatten sie bereits als Angestellte im Bermuda-Dreieck Bochum gesammelt.

Außer-Haus-Verkauf Während reine Kneipen komplett dicht sind, setzen einige Speiselokale und Imbissbetriebe in diesem Lockdown wieder auf den Außer-Haus-Verkauf. Im Restaurant Beckmannshof gelten dabei allerdings diesmal ein paar Neuerungen gegenüber dem Frühjahr: Einen Lieferservice wird es jetzt nicht geben; die Speisen können – nach telefonischer Vorbestellung – abgeholt werden.

Doch jetzt ist nicht nur sie erstmal Schluss, sondern für auch die acht Mitarbeiter/innen. Und die spannende Frage, die sich den beiden Pächtern jetzt stellt, lautet, ob sie die Coronahilfen erhalten – das sind 75 Prozent des Vorjahres-Einkommens, also vom November 2019. Damals gab es zwar die Kneipe Toffte (mit Wirt Bernd Leier, der im Sommer aufhörte) – allerdings nicht mit diesem neuen Duo als Pächter. Zemelka und Kurschatke informieren sich derzeit auch mit Hilfe eines Anwaltes und Steuerberaters, ob und welche staatlichen Hilfen für die Kneipe nun greifen.

Acht Mitarbeiter erstmal ohne Job

„Wir stehen erstmal ohne die Einkünfte aus dem Lokalbetrieb da. So eine Phase kann man kurzfristig überbrücken, aber über längere Zeit geht das nicht“, sagt Dennis Zemelka. „Der Teil-Lockdown soll ja erstmal bis Ende November gehen. Ich hoffe, dass es keine Verlängerung gibt und wir dann wieder öffnen können.“ Einige laufende Kosten konnten gesenkt werden, zum Beispiel verzichte Sky auf die Beiträge für November. „Wir möchten natürlich hier weitermachen. Entscheidend ist, wie lange die Schließungsphase anhält und wie wir diese Durststrecke finanziell mit Überbrückungshilfen meistern können.“

Beckmannshof erlebt zweiten Lockdown

Für andere Gastronomen ist das schon der zweite Lockdown innerhalb eines halben Jahres. „Unsere Wut und Enttäuschung darüber ist kaum in Worte zu fassen, betrachtet man unsere Konsequenz, mit der wir alle Hygienevorgaben erfüllt haben“, erklären Jörg und Astrid Mucha vom Hotel-Restaurant Beckmannshof an der Berliner Straße.

„Wir kauften Plexiglas, Desinfektionsmittel, verlagerten unser Restaurant teilweise in unseren Saal, damit die Gäste in sicherem Abstand zum nächsten Tisch essen konnten. Wir machten unser Barbecue ,coronatauglich’ und wollten mit unserem Punschgarten auch in der kalten Jahreszeit draußen durchstarten. Alles für die Katz’ – so fühlt es sich für uns an.“ Aber sie wollen auch jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, betonen sie, und bieten ab Mittwoch, 4. November, wieder einen Außer-Haus-Verkauf an. „Unseren Punschgarten werden wir dann wenn möglich im Dezember in Angriff nehmen.“

