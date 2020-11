Hanna aus Bochum-Langendreer besucht die Einführungsphase am Hellweg-Gymnasium in Wattenscheid-Westenfeld. Also einmal quer durch die Stadt Bochum, von Ost nach West und zurück. Die 15-Jährige fährt morgens mit der Linie 369 zur S-Bahn, dann mit der S-Bahn 1 nach Wattenscheid-Höntrop und von dort weiter mit einem Bogestra-Bus zur Schule an der Lohackerstraße. Dafür benutzt sie ihr Schokoticket (Normalpreis: 36,66 Euro, reduzierte Kosten für die Schülerin 12 Euro).

Schulbusse oft voll

„Nach dem Schulstart haben wir festgestellt, dass insbesondere die Busse morgens und nachmittags sehr voll sind und dass die Abstände nicht den Corona-Vorgaben entsprechen“, so Vater Dirk Goroncy. Die Tochter sei dazu übergegangen, morgens mit dem Fahrrad zur S-Bahn zu fahren, das Rad mitzunehmen und in Höntrop dann die Strecke zur Schule zu radeln.

Die Radmitnahme koste allerdings jedes mal 3,60 Euro pro Strecke. „Das ist für uns auf Dauer nicht finanzierbar. Ebenfalls unerschwinglich ist ein Upgrade zum Youngticket plus (61,05Euro).“ Die Eltern wünschen sich deshalb in einem Schreiben an die Stadt, der Tochter „die gleiche Subventionierung für das Youngticket plus zu gewähren, so wie es für das Schokoticket der Fall ist. Auf Grund der außergewöhnlichen momentanen Lage sind wir bereit, die dann verbleibende Differenz zum höheren Abobetrag zu zahlen“.

Stadt Bochum kann nicht helfen

Die Stadt Bochum erklärt auf Nachfrage dieser Redaktion, sie habe „das Problem sehr intensiv diskutiert, nach Lösungen gesucht und alle Optionen mit dem Schulverwaltungsamt noch einmal durchgegangen“, so Stadtsprecher Thomas Sprenger. „Leider ist es so, dass wir keine Möglichkeiten haben, ein Youngticket plus zu gewähren.“ Für Schüler gebe es keinen Anspruch auf ein solches Ticket - bei dem das Fahrrad enthalten ist -, da dieses nur für Auszubildende oder Bufdis etc. gelte. „Hier eine Ausnahme zu machen, liegt nicht in der Entscheidungsbefugnis der Stadt.“

Und weiter erklärt Thomas Sprenger: „Die Fahrradmitnahme beim Schokoticket – das im Falle der Schülerin, da die Familie mehrere Kinder hat, bereits vom Schulverwaltungsamt zu zwei Dritteln übernommen wird – ist leider nicht im Abo möglich, sondern nur per Einzel- bzw. Vierer-Zusatzticket.“ Dafür gebe es laut den Richtlinien der Verkehrsunternehmen „leider keine Ermäßigungsmöglichkeiten. Dem Schulverwaltungsamt fehlt daher die Rechtsgrundlage, um eine Kostenübernahme oder Teilkostenübernahme dieser Tickets vorzunehmen“. Da könne die Stadt nicht helfen.

Eltern sind sauer

„Ein kleiner Trost könnte sein, dass vor dem S-Bahnhof in Höntrop drei Buslinien halten, mit denen die Schülerin in wenigen Minuten an der Schule wäre. Vielleicht lässt sich ja so eine Kombination aus Fahrrad zum S-Bahnhof Langendreer, S-Bahn und Bus in Höntrop realisieren“, so Stadtsprecher Thomas Sprenger.

Dazu meint Dirk Goroncy: „Voll am Thema vorbei. Das ist kein Trost, das ist genau das Problem in diesen Coronazeiten beim ÖPNV. Radmitnahme in der S-Bahn kostet extra und das Busfahren am Höntroper S-Bahnhof ist genau das, was wir vermeiden wollen. Das als Trost verkaufen zu wollen, kann nur ein Witz sein ist. Es ist nach wie vor verantwortungslos, sein Kind in derart volle Busse einsteigen zu lassen.“ Auch der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bochumer Stadtrat, Frank Taschner, habe sich bei dem Thema eingeschaltet – ohne Erfolg.

