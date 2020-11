Wattenscheid-Mitte. Die Triple S-Gruppe investiert in Wattenscheid und will 150 Callcenter-Arbeitsplätze schaffen. Das Hochhaus in der City wird umfangreich saniert.

Fünf Jahre lang stand das markante Hochhaus in der City leer. Architekt Edgar Leicher hatte es gegenüber vom Alten Rathaus erbaut, lange darin gewohnt – rund 3000 Quadratmeter auf mehreren Etagen. Die Triple S Manufaktur Wattenscheid GmbH hat das Gebäude erworben und lässt es nun aufwendig umbauen. Hier entsteht ein Callcenter, im Februar/März 2021 soll der Start sein.

Große Investition

„Wir investieren in Wattenscheid-Mitte und schaffen 150 hochmoderne Servicecenter-Arbeitsplätze“, erklärt Geschäftsführer Alfons Bromkamp aus Bottrop-Kirchhellen.

Die Eigentümer Ahmet Kurt, links, und Alfons Bromkamp. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Derzeit wird das Gebäude mit der dunklen Spiegelglasfassade an der Hagenstraße 10 umfangreich modernisiert und saniert. „So entstehen Arbeitsplätze in einem attraktiven und gesunden Umfeld. Ein Schwimmbad und Fitnessräume werden den Mitarbeiter/innen dabei ebenso zur Verfügung stehen wie ergonomische und elektrisch höhenverstellbare Arbeitsplätze und Lampen, die ihr Licht an den Biorhythmus der Mitarbeiteraugen anpassen“, sagt Bromkamp. Also morgens ein anderes Licht als am Abend.

Ein Schwimmbad befindet sich im Keller des Hauses Hagenstraße 10 in Wattenscheid. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Und mit der Bochumer Viactiv Krankenkasse sei „ein nachhaltiges Konzept zur Förderung der Mitarbeitergesundheit entwickelt worden“, erläutert er zudem beim Baustellen-Rundgang; Alfons Bromkamp, Firmengründer der Triple-Gruppe, und sein Geschäftspartner Ahmed Kurt sind ebenso dabei wie Oberbürgermeister Thomas Eiskirch. Bromkamp bedankt sich für die Unterstützung der Stadt bei Umwandlung der Privat- in eine Gewerbeimmobilie.

Belebung der City Die Triple S-Geschäftsführung (Sitz der GmbH Bochum: Harmoniestraße 1) habe eine Ansiedlung in Bottrop, Herne und Bochum geprüft und sich für Wattenscheid entschieden, so Alfons Bromkamp, der sich auch bei der SG Wattenscheid 09 finanziell engagiert und erklärt, nach der Insolvenz des Fußballclubs „maßgeblich zur Rettung beigetragen“ zu haben. Die Stadt Bochum betont, dass ein langer Leerstand beseitigt wurde und somit zur Belebung der City beigetragen werde. Die Baugenehmigung wurde im September erteilt. Die Dachbegrünung auf rund 500 qm wird gefördert.

Im ehemaligen großen Dachgeschoss-Penthouse samt Terrasse hat man einen grandiosen Ausblick. Im Keller das Schwimmbad, dazwischen auf mehreren Ebenen riesige freie Geschosse ohne Zwischenwände. Der repräsentative Eingangsbereich mit Säulen in Marmor-Optik.

Bochums OB Thomas Eiskirch nahm am Rundgang teil, hier im Dachgeschoss. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Die Triple S-Gruppe wurde 2012 gegründet und ist laut Bromkamp „die führende Sales und Service-Agentur aus dem Herzen Bochums, mit zwei Standorten in Bochum, Witten und seit dem dritten Quartal 2020 in Wattenscheid. Das Unternehmen liefert mit 300 Mitarbeitern echtes Vertriebshandwerk und intelligente Outsourcing Lösungen“. Gute Geschäftsverbindungen seien das A und O; man wolle „eine Verbindung zwischen Unternehmen und Kunden schaffen. Unsere Kommunikationsmitarbeiter sind geschult, kundenorientiert und zielgerichtet über alle Kanäle – Telefon, Chat, WhatsApp – zu kommunizieren. Die vorhandenen Kundenprojekte machen ein weiteres Wachstum notwendig“.