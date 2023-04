CDU fordert: Bochum-Wattenscheid nicht weiter versiegeln

Fast 19 Prozent der Flächen in Wattenscheid sind Grünflächen, wie hier im Naturschutzgebiet Blumenkamp.

Bochum-Wattenscheid. CDU im Bezirk Bochum-Wattenscheid: Mindestmaß an Grünflächen muss erhalten bleiben. Wohnungsbau dürfe nicht zu Lasten der Landwirtschaft gehen.

Die CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung Bochum-Wattenscheid fordert, das Stadtgebiet nicht über die Maßen zu bebauen. Marc Westerhoff, Wattenscheider CDU-Chef und stellvertretende Bezirksbürgermeister, meint: „Versieglung muss Grenzen haben.“

Mit Blick auf den Umgang mit Flächen in Wattenscheid appelliert er: „Es ist erforderlich, Grenzen zu ziehen, was die Ausweitung der versiegelten Flächen angeht. Es geht darum, unsere Stadt lebens-und liebenswert zu erhalten.“

Vorhandene Gewerbeflächen in Wattenscheid attraktiver machen

Man dürfe nicht nur wegen kurzfristiger Einnahmen Gewerbeflächen vergrößern. Und auch Versiegelungen für Wohnbebauung zu Lasten landwirtschaftlich genutzter Flächen und sonstiger Grünflächen schadeten Wattenscheid. Westerhoff: „Wir brauchen einen guten Mix. Für neue Wohnbebauungen muss der vorhandene Bestand mit in den Blick genommen werden und vorhandene Gewerbeflächen müssen attraktiviert werden.“

Die CDU-Bezirksfraktion hatte vor einiger Zeit bei der Stadtverwaltung Informationen zur Flächennutzung in Wattenscheid angefordert. Danach liegt die Wohnbebauung bei 26 Prozent. Auf Gewerbe entfallen fast 14 Prozent, auf Verkehrsflächen gut 13 Prozent.

Fast 19 Prozent Grün in Parks und Kleingärten

In Wattenscheid gibt es laut Stadtverwaltung 18,7 Prozent Grünflächen in Parks, auf Friedhöfen und in Kleingärten. 21,5 Prozent werden landwirtschaftlich genutzt.

„Ein Mindestmaß an Grünflächen muss der Allgemeinheit zur Verfügung stehen“, erklärt CDU-Fraktionschef Gerd Kipp. „Genauso notwendig ist es, landwirtschaftlich genutzte Flächen zu erhalten. Hier geht es um Existenzen.“ Er kündigt für seine Bezirksfraktion an, die Unterlagen genauestens studieren und ihre Ideen mit Interessenvertretungen und Verbänden diskutieren zu wollen.

