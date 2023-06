Bushaltestelle versetzt - Anwohnerin (88) ist total entsetzt

Bochum-Wattenscheid. Stadt Bochum hat Anwohnerin im Vorfeld nicht darüber informiert, dass Haltestelle direkt auf den engen Bürgersteig vor ihrer Haustür verlegt wird.

Plötzlich stand der Bagger vor der Haustür, ohne dass die Stadt Bochum zuvor Bescheid gesagt hat. Für Ingrid Bungert, 88 Jahre alt, war es ein großer Schock. Denn genau vor ihrer Haustür ging es los: An der Sommerdellenstraße 29 entsteht mit hohem Aufwand eine neue Bushaltestelle auf der kompletten Länge ihres Vorgartens. Für die Buslinie 363. Der Bürgersteig dafür ist sehr eng, zwei Meter breit. Aber was sie vor allem auf die Palme bringt, ist die Tatsache, dass vorher niemand mit ihr darüber gesprochen hatte - weder Stadt noch Politik.

Schlechte Information zuvor durch Stadt Bochum

Es gab zwar eine schriftliche Anwohnerinformation im Vorfeld durch die Stadt Bochum, doch da steht nur etwas drin von der „Erneuerung“ der Bushaltestelle Stadtgartenring. „Und nichts von einer Verlegung der Haltestelle direkt vor meine Haustür. Transparenz durch die Stadt Bochum sollte ja wohl anders aussehen, hier wurden wichtige Informationen für die direkt betroffenen Anwohner verschwiegen.“

Völlig überrascht in Wattenscheid

Ingrid Bungert griff sofort zum Telefonhörer - und rief tagelang Vertreter von Politik, Stadtverwaltung, Bogestra, Haus & Grund an, in der Hoffnung auf eine Lösung. „So etwas lasse ich mir nicht gefallen“, sagt die energische Seniorin. „Wie kann die Stadt Bochum eine solche Maßnahme durchführen, ohne zuvor und rechtzeitig die direkt betroffenen Anwohner zu informieren? Dabei lobt sich doch die Stadtverwaltung ständig, transparent, offen und den Bürger einbeziehend zu sein. Doch was hier passiert ist, widerspricht all dem. Ich bin total entsetzt.“

Es kam zwar einige Tage später eine schriftliche Antwort der Stadt Bochum, um die Maßnahme zu erklären. Doch da waren die Umbauarbeiten vor ihrer Haustür bereits in vollem Gange.

Seniorin aus Wattenscheid ist entsetzt

Dabei geht es um den niederflurgerechten Ausbau der Haltestelle „Stadtgartenring“, die Entscheidung dafür wurde schon im im Herbst 2021 gefällt, abgesegnet auch von der Bezirksvertretung Wattenscheid. Die alte Bushaltestelle entspräche „nicht dem in Bochum üblichen Standard und ist noch nicht niederflurgerecht ausgebaut. Taktile Leiteinrichtungen sind nicht vorhanden. Die Gestaltung der Haltestelle erfolgt entsprechend dem von der Bogestra vorgegebenen, für Sehbehinderte modifizierten Ausbaustandard“, so die Beschlussvorlage.

Der Ausbau in Fahrtrichtung Voedestraße „erfolgt in verschobener Lage: Die Haltestelle wird in den Bereich vor Hausnummer 29 verschoben, um den Anforderungen einer barrierefreien Haltestelle gerecht zu werden“, heißt es in der Vorlage von September 2021. Dazu wurde nun auch das Wartehäuschen am ehemaligen Standort, vor gar nicht allzu langer Zeit installiert, abgerissen. Und: Für die neue 363-Haltstelle (Fahrtrichtung Moltkestraße) wurde ein Baum entfernt; eine Ersatzpflanzung in der Nähe sei geplant. Die Kosten für den niederflurgerechten Ausbau und die „flankierenden Nebenarbeiten im Gehwegbereich“ belaufen sich auf rund 56.000 Euro.

Entscheidung schon vor zwei Jahren

Ingrid Bungert hat auch den Wattenscheider Bezirksbürgermeister Hans Peter Herzog (SPD) eingeschaltet, der sich vor Ort informiert hat. Er sagt, dass die Entscheidung schon vor rund zwei Jahren in der Bezirksvertretung gefallen ist. „Man muste eine Stelle finden, an der der niederflurgerechte Ausbau möglich ist.“ Dafür ist eine Länge von 14 Metern nötig. Und eine Bordsteinerhöhung - für Senioren, die wie Ingrid Bungert diesen Bus gar nicht nutzen wollen, eher ein Hindernis, wenn sie auf die andere Straßenseite wollen oder, wie bei ihr, in ein Krankentaxi einsteigen wollen.

Ähnliches wie Hans Peter Herzog hat auch die Stadt Bochum als Antwortwort auf die Anfrage von Ingrid Bungert erklärt. Man habe mit Polizei, Bogestra und Politik alternative Standorte geprüft zur ehemaligen Haltestelle, wo jetzt nach dem Abriss der Schule das Seniorenheim entsteht - und dabei sei nur dieser neue Standort, etwa 50 Meter von der alten Bushaltestelle entfernt, als „am besten geeignet“ infrage gekommnen.

Enge Stelle mit viel Verkehr

Was Ingrid Bungert wundert: „Diese recht enge Stelle ist doch ein regelrechter Knubbelpunkt: gegenüber von DRK und Lebenshilfe mit ihren Fahrzeugen; der betreute Mittagstisch liegt auch nicht weit weg. Und dann auch noch die Zufahrt zum Sportplatz Stadtgartenring, bei den Heimspielen ist hier alles extrem zugeparkt. Und jetzt kommt hier die neue Bushaltestelle hinzu - was soll daran optimal sein?“, kritisiert sie diese Entscheidung.

