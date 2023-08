Bücherei-Förderverein dreht auf - auch mit dem Dudelsack

Vorsitzende Astrid Kern vom Stadtbücherei-Förderverein LiesWAT in Bochum-Wattenscheid und ihre Helfer drehen am Freitagabend, 4. August, voll auf. Auch mit dem Dudelsack

Bochum-Wattenscheid. Aufbruch zu neuen Ufern: Seit zehn Jahren gibt es den Förderverein LiesWAT in der Stadtbücherei Wattenscheid. Das wird gefeiert - samt Dudelsack.

Aufbruch zu neuen Ufern, lautet das Motto: Seit zehn Jahren gibt es den Förderverein LiesWAT e.V. in der Stadtbücherei Wattenscheid. Das soll am Freitag, 4. August, von 19 bis 21 Uhr gefeiert werden. Der Eintritt ist frei, alle Gäste sind herzlich willkommen. Geboten wird ein abwechslungsreiches Programm mit mehreren Künstlern. Es gibt Getränke und ein Buffet. Das Team um Vorsitzende Astrid Kern hat sich einiges ausgedacht.

Neuer Nutzerkreise gewinnen für Bücherei Wattenscheid

Und: Perspektivisch gedacht gehe es auch darum, neue Leserkreise zu gewinnen und neue Angebote vorzuhalten. Denn die Verhältnisse haben sich geändert bei den jungen Leuten, aber auch insgesamt. Denn die Bedeutung digitaler Medien habe stark zugenommen. Aber natürlich gehe es auch darum, die Wünsche der altvertrauten Kundschaft zu erfüllen, die ja schon seit vielen Jahren dem Förderverein und auch der Stadtbücherei in Wattenscheid die Treue halten.

„Lesen hat auch für junge Menschen einen hohen Stellenwert - dafür gibt es viele Wege, um dies zu unterstützen. Wir bieten nicht nur Bücher, sondern auch viele andere Medien“, betont Astrid Kern. Man sei froh, dass nach längerer Vakanz mit Lars Banhold ein neuer Büchereileiter gefunden wurde, „der für frischen Wind sorgt und viele neue Ideen hat“.

Unterstützung wichtig für Stadtbücherei in Wattenscheid

In Zeiten knapper Kassen die Bücherei zu unterstützen, darum geht es dem Förderverein. Mit vielen kreativen Aktionen - auch Vorlese- und Bastelnachmittage für Kinder, Veranstaltungen für Jugendliche und Erwachsene gehören dazu. Ebenso sei es wichtig, finanzielle Hilfe durch Mitgliederbeiträge zu leisten, den Bestand an neuen Medien und technischen Hilfsmitteln auszubauen. Der Förderverein blickt zuversichtlich in die Zukunft, und dazu soll soll auch sein aktuelles Jubiläumsfest beitragen. Alle Interessierten sind dazu herzlich eingeladen.

Das Thema lautet „10 Jahre LiesWAT! e.V. – Wir feiern Irisch.“ Das abwechslungsreiche Programm wird gestaltet von Mitgliedern der Band Velvet (Irish and Scottish Folk), Glen Redken und Frank Dettke sowie André Wülfing, Geschichtenerzähler und Mitbegründer der Geschichtenbühne auf der Zeche Consol. Zusätzlich findet den Tag über ein Bücherflohmarkt statt.

