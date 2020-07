Am Montagabend rückte die Bochumer Feuerwehr zu einem Brand in Wattenscheid aus. In der Otto-Brenner-Straße stand ein Balkon in Flammen.

Feuer Brand in Wattenscheid: Flammen schlagen durch Balkontür

Bochum. Am Montag hat ein Balkon in Bochum-Wattenscheid gebrannt. Zwei Personen erlitten eine Rauchgasverletzung und kamen in ein Krankenhaus.

In der Otto-Brenner-Straße in Bochum-Wattenscheid hat am Montagabend ein Balkon gebrannt. Beim Eintreffen der Feuerwehr gegen 23.30 Uhr schlugen nach Angaben der Bochumer Einsatzkräfte die Flammen bereits durch die Balkontür einer Wohnung im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. 30 Personen konnten das Gebäude verlassen, eine Bewohnerin und ein Passant, der als Ersthelfer vor Ort war, erlitten eine Rauchgasvergiftung.

Die Einsatzkräfte vor Ort konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen, sodass er sich nicht auf weitere Wohnungen des Hauses ausbreiten konnte.

Brand in Wattenscheid: Wohnung in Bochum ist unbewohnbar

Die Brandwohnung allerdings ist unbewohnbar. Die anderen Bewohner konnten nach Abschluss der Maßnahmen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Alle wurden zuvor durch den Rettungsdienst notärztlich gesichtet.

Weitere Nachrichten aus Bochum und Wattenscheid gibt es hier.