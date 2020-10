Borkenkäfer-Befall: Viele Tannen in Wattenscheid gefällt

Wattenscheid-Höntrop. Mit Entsetzen stellte ein Gartenbesitzer in Wattenscheid fest, dass viele Tannen vom Borkenkäfer befallen sind. Die Stadt Bochum half nicht.

Viel Kleinholz gab es am Freitag in dem stattlichen Garten an der Ecke In der Hönnebecke/Rauks Feld, in der Nähe zur S-Bahnstrecke gelegen. Die Motorsäge hatte ordentlich zu tun, denn immerhin galt es zehn stattliche Fichten zu fällen, denen der Borkenkäfer schwer zugesetzt hatte. Sie mussten aus Sicherheitsgründen beseitigt werden, auch um ein Übergreifen auf die gesunden Tannen in dem Bereich zu verhindern.

Holz muss entsorgt werden

„Vor 50 Jahren habe ich 25 serbische Fichten in meinem rund 1200 Quadratmeter großen Garten gepflanzt. Inzwischen sind es Bäume mit einem stattlichen Stammdurchmesser von 35 Zentimetern geworden“, erklärt Grundstückseigentümer Franz Sellenmerten (82). „Sie dienen als Sauerstoffspender und außerdem als Nistplatz für Vögel aller Art.“

Lange Trockenperiode Im gesamten Stadtgebiet Bochum hält sich die Ausbreitung des Borkenkäfers deshalb in Grenzen, weil der Bestand an Nadelhölzern im Vergleich zu anderen Regionen recht gering ist. Im Sauerland z.B. hat der Borkenkäfer wegen der häufigen Monokulturen leichtes Spiel in langen Trockenperioden.

Zu seinem großen Entsetzen musste er feststellen, dass zehn Tannen massiv von Borkenkäfern befallen waren. „Der Ordnung halber habe ich vor mehreren Wochen die Situation dem Ordnungs- und Grünflächenamt der Stadt Bochum gemeldet und freundlich um Auskunft gebeten, wie ich vorgehen muss und welche Möglichkeiten bestehen. Leider habe ich erst am Mittwoch eine Antwort erhalten, mit der Auskunft, das Forstamt sei zuständig. Ich bin sehr enttäuscht über diese späte und lapidare Antwort der Stadt. Unter Bürgerhilfe habe ich mir etwas anderes vorgestellt als so ein Verhalten“, kritisiert Franz Sellenmerten.

Kritik an der Stadt Bochum

„Wenn ich meine Kommune um Unterstützung bitte, dann erwarte ich etwas anderes. Schließlich ist man ja bemüht, fachkundige Auskünfte in so einer Situation zu erhalten, um nichts falsch zu machen.“

Franz Sellenmerten zeigt auf die Löcher, die der Borkenkäfer in der Fichte verursacht hat. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

In seiner verzweifelten Lage wurde er selbst tätig. Auch sein Sohn Marcus half mit beim Griff zur Motorsäge, um die zehn Fichten auf dem Eckgrundstück zu fällen. Der Borkenkäferbefall führt dazu, dass die Tannen austrocknen und absterben. Das erhöht die Gefahr, dass sie bei einem Sturm umstürzen oder Äste abbrechen. Und dass die Borkenkäfer auf die gesunden Bäume übergreifen. Rasches Handeln ist da notwendig. Das Holz muss wegen des Käferbefalls gesondert entsorgt werden.

Die lange Trockenheit hatte den Tannen zusätzlich zugesetzt und sie für Käferbefall anfällig gemacht. „Es tut mir im Herzen weh, diese Bäume fällen zu müssen, aber es ging nicht anders.“ Er will jetzt andere Pflanzen wie Koniferen dort ansiedeln.