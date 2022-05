Bochumerin Nanna (15) erreicht bei „The Voice“ die Top 20

Nanna Kirchner (15) lebt in Bochum-Eppendorf und besucht die Hellweg-Schule. Sie hat es bei der diesjährigen Staffel von „The Voice Kids“ unter die besten 20 von 13.000 Teilnehmenden geschafft.

Bochum-Eppendorf. Nanna aus Bochum hat es bei „The Voice Kids“ bis in die „Sing Offs“ geschafft – ist dann ausgeschieden. Beim Finale wird sie trotzdem dabei sein.

Am Ende hat es leider nicht ganz für das Finale gereicht: Nanna Kirchner (15) aus Bochum-Eppendorf hat es in den „Sing Offs“ der Sat.1-Castingshow „The Voice Kids“ nicht bis in die letzte Runde geschafft. Trotzdem überwiegt letztendlich die Freunde es geschafft zu haben unter die besten 20 von 13.000 Teilnehmenden zu kommen.

Nanna (15) wird sich das „The Voice Kids“-Finale am Freitag in Berlin anschauen

„Ich bin viel weiter gekommen, als ich am Anfang gedacht hätte“, resümiert die Schülerin der Hellweg-Schule. „Auch wenn man natürlich, wenn man es so weit schafft, auch ins Finale möchte.“ Nanna verrät, dass die „Sing Offs“ und die vorherige Runde – die „Battles“ – Ende Januar kurz hintereinander gedreht wurden. Der Grund: Corona. Hat sie sich zuerst über das Weiterkommen gefreut, war sie natürlich etwas enttäuscht, dass es dann doch nicht für das Finale gereicht hat.

Nanna Kirchner (15) während ihres Auftritts bei „The Voice Kids“. Foto: Andre Kowalski / Sat 1

Dieses wird am Freitag bei Sat.1 gezeigt und Nanna wird bei der Show in Berlin dabei sein. „Ich habe bei ,The Voice Kids’ viele Freunde unter den Kandidatinnen und Kandidaten gefunden und freue mich natürlich sehr, die anderen alle wiederzusehen“, erzählt sie.

Nanna macht deutlich: Die Teilnahme bei „The Voice Kids“ war nur der Anfang. Sie macht auf jeden Fall weiter mit der Musik. Schon am Sonntag hat sie einen Auftritt in der Kirche in Eppendorf, zudem will sie weiter eigene Songs schreiben – auch mit ihrem Bruder, der ebenfalls Musiker ist.

Nanna (15) aus Bochum bei „The Voice Kids“

Junge Sängerin würde gerne einmal bei „Bochum Total“ auftreten

Sie sagt, dass sie sich durch die Teilnahme an der Show musikalisch weiterentwickelt hat. „Das was ich dort gelernt habe, hilft mir weiter“, so die 15-Jährige. Für die Zukunft hat die Schülerin einige Ziele. Einer ihrer Wünsche wäre es zum Beispiel, einmal bei „Bochum Total“ aufzutreten.

