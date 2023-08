Bochumer Gymnasium erhält zum neuen Schuljahr neuen Namen

Bochum. Ein Gymnasium in Bochum hat pünktlich zum neuen Schuljahr 2023/24 einen neuen Namen. Der Grund dafür ist eine Änderung im Schulgesetz.

Die Märkische Schule in Bochum wird zum Märkischen Gymnasium Wattenscheid. Pünktlich zum 150. Jubiläum und dem neuen Schuljahr ändert die Schule an der Saarlandstraße ihren Namen. Erst kürzlich stimmte der Rat der Stadt Bochum zu.

Grund für den neuen Namen ist eine Änderung im Schulgesetz, wonach jede Schule eine Bezeichnung führen muss, die den Schulträger, die Schulform und die Schulstufe angibt. Zudem muss sich der Name von dem anderer Schulen im selben Ort unterscheiden.

Pünktlich zum Schuljubiläum hat die Märkische Schule in Bochum-Wattenscheid einen neuen Namen. Sie heißt nun Märkisches Gymnasium Wattenscheid. Foto: Kerstin Guse-Becker / Märkisches Gymnasium

Märkisches Gymnasium Wattenscheid: Standort soll im Namen erkennbar sein

„Das Leitbild der Märkischen Schule weist insbesondere die Verbundenheit zum Stadtteil Wattenscheid aus. Als Schule im Herzen von Wattenscheid wirken wir in den Stadtteil hinein und kooperieren insbesondere mit außerschulischen Partnern hier vor Ort, daher ist es der Schulgemeinschaft sehr wichtig, dass der Standort neben der Schulform und dem Schulträger (...) erkennbar ist“, so das Wattenscheider Gymnasium. Der nun beschlossene Name berücksichtige alle gesetzlichen Vorgaben, aber auch alle Diskussionslinien der Schulgemeinschaft.

Aktuell werden am Märkischen Gymnasium mehr als 850 Schülerinnen und Schüler von 75 Lehrkräften unterrichtet, darunter fünf Referendarinnen und Referendare. Zusätzlich gibt es eine Sprachförderklasse für bis zu 37 Kinder. Weitere Informationen zum Märkischen Gymnasium gibt es auch auf der Website der Schule unter www.maerkische-schule.de. Ein Tag der offenen Tür findet am 24. und 25. November statt.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wattenscheid