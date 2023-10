Bochumer appelliert an Bürger: Natur nicht verschandeln

Am Fußweg zwischen Höntroper Straße und Horneburg in Bochum-Höntrop liegt auch schon mal ein Einkaufswagen im Gebüsch.

Bochum. Vermüllung am Fußweg zwischen Höntroper Straße und Horneburg in Bochum hat sich wohl gebessert. Doch weiterhin wird zu viel achtlos entsorgt.

Der Fußweg zwischen Höntroper Straße und Horneburg in Wattenscheid-Höntrop wird von vielen, auch älteren Bürgern als Verbindung zum Höntroper S-Bahnhof benutzt. Vereinzelt gibt es noch Beschwerden über Müll auf oder am Fußweg, so von Heinz Schröder (72), der dort oft unterwegs ist. Aber er sagt auch: „Hier wird jetzt deutlich besser aufgeräumt.“ Auch wenn manchmal Abfall noch herumliege oder - wie kürzlich - sogar ein Einkaufswagen im Gebüsch. „So etwas muss doch nicht sein, da kann ich nur an jeden einzelnen Bürger appellieren. Jeder sollte besser auf die Natur achten.“

Thema in der Bezirksvertretung Wattenscheid

Die Bezirksvertretung Wattenscheid hatte vor einiger Zeit einstimmig die Stadtverwaltung Bochum aufgefordert, für eine regelmäßige Reinigung des Fußweges zwischen Höntroper Straße und Horneburg zu sorgen. Das hat wohl Früchte getragen. Insbesondere die regelmäßige Reinigung des steilen Abzweigs in Richtung Spelbergs Feld müsse sichergestellt werden; ein Handlauf ist hier bereits installiert worden. Nicht nur Laub soll entfernt werden, sondern auch regelmäßig Müll aus den Gebüschen am Wegesrand. Und besonders in der feuchten Herbstzeit sei es wichtig, regelmäßig Blätter vom Fußweg zu entfernen, damit Passanten nicht ausrutschen.

Stolperfallen auf Gehwegen in Bochum

Ein weiterer Kritikpunkt von Anwohner Heinz Schröder ist der Zustand der Gehwege im Bereich Op de Veih und Höntroper Straße, wo es viele kaputte oder hochgedrückte Stellen gibt, „das sind gefährliche Stolperfallen“. Laut einer Mitteilung des Tiefbauamtes in der Bezirksvertretung Wattenscheid plant die Telekom Deutschland GmbH, im Rahmen ihres Breitbandausbaus mit der Verlegung von Leitungen im Gehwegbereich der Höntroper Straße und der Straße Op de Veih zu beginnen. Im Zuge dieser Baumaßnahme soll eine Instandsetzung der Gehwege erfolgen.

