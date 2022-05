Bochumer (32) nach Unfall mit vier Fahrzeugen verletzt

Bei einem Unfall in Wattenscheid-Höntrop wurde ein Bochumer verletzt.

Bochum. In Wattenscheid kommt es zu einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Ein Bochumer und sein zweijähriger Sohn wurden in eine Klinik gebracht.

Bei einem Verkehrsunfall in Wattenscheid ist am Samstagnachmittag ein Autofahrer leicht verletzt worden. In Folge des Unfalls kam es im Ortsteil Höntrop zu größeren Verkehrsbehinderungen und einem Sachschaden von 26.000 Euro, teilt die Polizei Bochum mit.

Unfall in Wattenscheid-Höntrop: Autofahrer leicht verletzt

Ein 33-jähriger Essener sei gegen 14.50 Uhr auf dem Zeppelindamm in Richtung Hattingen gefahren, als ein Autofahrer (26) vor ihm – vor der Ampel am Todts Feld – abbremste. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei versuchte der 33-Jährige auch abzubremsen, kam dabei aber ins Rutschen. Trotz des Versuchs auszuweichen stieß der Essener mit dem Auto des vorausfahrenden 26-jährigen Kerkeners zusammen.

„Durch den Aufprall kam sein Wagen auf die Gegenfahrbahn, wo er mit dem entgegenkommenden Pkw eines 32-jährigen Bochumers zusammenstieß“, gibt die Polizei bekannt, „Im weiteren Verlauf wurde das Auto zurück auf die Fahrbahn Richtung Hattingen geschleudert und kollidierte letztlich mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Lkw.“

Sowohl der Essener als auch der Kerkener Autofahrer blieben laut Polizei unverletzt. „Der 32-Jährige wurde zusammen mit seinem zweijährigen Sohn zur vorsorglichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht“, so die Polizei Bochum. Der Zeppelindamm blieb bis 17 Uhr zwischen dem Wattenscheider Hellweg und Todts Feld in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Das Verkehrskommissariat ermittelt.

