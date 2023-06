Bochum: Zwei Verletzte bei Unfall an Autobahnauffahrt A 448

Bochum-Wattenscheid. Zwei Verletzte forderte ein Unfall auf der Wattenscheider Straße. Ein Kradfahrer und eine Pkw-Fahrerin mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Zwei Verletzte forderte am Dienstag ein Verkehrsunfall in Wattenscheid. Wie die Polizei mitteilt, war ein 57-jähriger Kradfahrer gegen 11.15 Uhr auf der Wattenscheider Straße unterwegs. Vor ihm musste eine 64-jährige Autofahrerin in Höhe der Auffahrt zur A 448 an einer roten Ampel halten. Der Kradfahrer bremste, verlor die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Dabei wurde er schwer verletzt.

Das Krad rutschte über den Boden in das Heck des Pkw. Auch die Autofahrerin erlitt dabei Verletzungen. Beide Bochumer wurden ins Krankenhaus gebracht. Das Krad musste abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

