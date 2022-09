Sie wollen zum „ihrem“ Tag wieder mit großem Hallo in den Stadtgarten ziehen: „WAT ist bunt wie die Welt“ heißt es wieder zum Weltkindertag in Bochum-Wattenscheid, wie hier 2019

Bochum-Wattenscheid. „Bunt wie die Welt“ soll der Weltkindertag im Stadtgarten Bochum-Wattenscheid gefeiert werden. Mit Getöse wird es an der Kirche losgehen.

Das Motto ist geblieben, auch wenn der Weltkindertag in Bochum-Wattenscheid zwei Jahre pausieren musste. „WAT ist so bunt wie die Welt“ heißt es in der Friedenskirche an der Hochstraße beim gemeinsamen Gottesdienst am Freitag, 23. September, zunächst um 14 Uhr. Dann geht das kunterbunte Programm im Stadtgarten ab 15 Uhr so richtig los.

Bochum: Weltkindertag sorgt für Trubel im Stadtgarten

Das runde Dutzend an Weltkindertag-Veranstaltungen soll voll werden, weit mehr Einrichtungen machen mit. „Trotz der Pause können wir auf unser immer noch großes und ganz dicht geknüpftes Netzwerk von Akteuren aus vielen sozialen Einrichtungen zurückgreifen“, freut sich das Vorbereitungsteam.

Ein dichtes Netz von Aktiven in Bochum-Wattenscheid

Sie alle wollen da ansetzen, wo sie vor Corona aufgehört haben. Nämlich mit einem Fest, das mittlerweile zur festen Tradition in Wattenscheid gehört und ganz im Namen des Kindes stehen soll. Das Motto „WAT ist so bunt wie die Welt“ bringt auf den Punkt, was das Fest bezwecken möchte: Es soll mit viel Spaß, Musik, Bewegung und gemeinsamem Spielen, dazu einem vielseitigen Bühnenprogramm unter dem Zeichen von Frieden und der Botschaft stehen, dass hier jede und jeder willkommen ist.

Von den Kindergärten, der Ambulanten Jugendhilfe bis hin zu den Seniorenbüro aus dem Sozialraum haben dabei alle ein Ziel: den Tag des Kindes feiern. Vom interreligiösen Kindergottesdienst um 14 Uhr in der Friedenskirche aus wollen die Kinder, wie sie es inzwischen seit langer Zeit kennen, mit lautem Getöse über die Hochstraße zum Stadtgarten wandern und dann offiziell ihr Fest um 15 Uhr beginnen.

Der Stadtgarten hat sich über die zwei Jahre mit Corona-Einschränkungen auch schon sehr verändert. Das „Phönix-Nest“, ihren Feuer-Drachen-Spielplatz, können die Kinder zu ihrem Welt-Tag aber schon ausgiebig nutzen.

Von der Tanzschule bis zum Rap

Die Begrüßung will um 15 Uhr Bezirksbürgermeister Hans-Peter Herzog kurz machen. Dann soll auch schon das Bühnenprogramm mit Auftritten der Kindertagesstätten und Vereinen beginnen. Außerdem werden viele Stände mit Informationen für Kinder und Eltern aufgebaut sein, dazu auch mit jeder Menge Aktivitäten. Es gibt zum Beispiel eine Hüpfburg, Motorradtouren durch den Stadtgarten, Kinderschminken und Bastelangebote, Getränke und Snacks.

Mit dabei sein wollen die Tanzschule Gretzki um 15.30 Uhr, die Kitakinder vom Centrumplatz um 15.45 Uhr, die aus dem Evangelischen Familienzentrum Harkortstraße um 16 Uhr, dann aus dem Awo-Familienzentrum Schulstraße um 16.15 Uhr und vom Bußmannsweg um 16.35 Uhr. Kalebassentrommeln mit „Darf“ e.V. gibt es um 17 Uhr. Höhepunkte warten dann mit Auftritten der jungen Artisten von Watt’n Zirkus um 17.30 Uhr, einem Auftritt der Aktiven vom Fightcamp Wattenscheid e.V. um 17.45 Uhr und schließlich von X-Vision Ruhr.

