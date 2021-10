Bochum: WAT-kreativ bietet Kunsthandwerk und Turmbesteigung

Bochum-Wattenscheid. Nach der Corona-Pause ist WAT-kreativ zurück: Die Kunstbörse am 23./24. Oktober in Bochum-Wattenscheid will für Abwechslung vom Alltag sorgen.

Die 43. Auflage von WAT-kreativ findet von 11 bis 18 Uhr in der Alten Lohnhalle des Technologie- und Gründerzentrums an der Lyrenstraße 13 statt. Die Besucher haben nicht nur die Möglichkeit, Kunstwerke zu erwerben, sondern können in Workshops auch kreativ werden. Neu im Programm sind zudem Führungen.

Viel Abwechslung in Wattenscheid

Mit Liebe zum Detail gibt es an den Ständen der rund 70 Künstler aus Bochum, Wattenscheid und der Region kreative Dinge zu entdecken: ob Seidenmalerei, Vintage Schmuck, Mandala-Dotting, Makramee oder Upcycling. Der Eintrittspreis beträgt drei Euro, wobei ein Los für eine Tombola inklusive ist. Kinder bis 12 haben freien Einlass. Zudem können Workshops gebucht werden, so BO Marketing, mittlerweile Organisator.

Liebe zum Detail in Wattenscheid

Zur Auswahl stehen in diesem Jahr zwei Workshops. Am 23. Oktober ab 12 Uhr können speziell Kinder lernen, was mit Filz alles möglich ist. Ein Elternteil darf die Kinder begleiten. Für alle Generationen geeignet ist der Handletteringworkshop am 24. Oktober um 15 Uhr, wo kunstvolles und kreatives Schreiben gefördert werden. Ebenfalls an diesem Tag, um 14 Uhr, findet die Ehrung der Jubilare statt. Für die Workshops ist eine Anmeldung möglich, per Mail an events@bochum-marketing.de oder auf der Website www.bit.ly/WATkreativ. Die Plätze sind begrenzt.

Am Veranstaltungswochenende werden exklusive Führungen zum Holland-Förderturm angeboten. An beiden Tagen, jeweils um 12, 13.30 und 15 Uhr, begleitet ein Gästeführer Interessierte die 212 Stufen hoch zur obersten Aussichtsplattform, die einen Blick über das Ruhrgebiet gewährt für 8,50 Euro, inklusive Eintritt zur WAT-kreativ. Tickets sind am Einlass erhältlich. Der Zugang zur WAT-kreativ ist nur mit 3G-Nachweis möglich. Ansprechpartnerin bei Fragen zu den Workshops und zu WAT-kreativ: Marie Lüno, Tel. 0234 904 9617.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wattenscheid